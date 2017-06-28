تعرّفوا على ما قدّمته مصممة "جيفنشي" الجديدة

بعد تعاون دام 12 عاماً ونجاحات عديدة، رحل المصمم الإيطالي ريكاردو تيسكي عن دار Givenchy تاركاً المجال أمام ظهور #خبرات جديدة.

وقد وجدت الدار الفرنسية العريقة لدى المصممة كلير وايت كيللير #تجربة تستحقّ أن يتمّ تسليمها مهام المديرة الإبداعية الجديدة للدار، حيث قيل عنها أنها تتمتع بقدرة كبيرة على #التجديد وإزالة الحدود المتعارف عليها ولكن دون إحداث ثورة تغيّر في هويّة العلامة.

استوحت المديرة الإبداعية الجديدة لدار Givenchy أول مجموعاتها من مدينة فيا ديل باونيو التاريخية الواقعة في #ايطاليا. وقد قدّمت في مجموعتها الخاصة برحلات 2018 #تصاميم نسائية ورجالية تجسّد بامتياز #إطلالات مريحة تناسب متطلّبات المرأة والرجل العصريين في مجال #الأناقة.

اللون الأبيض صبغ بأناقته المشرقة البدلات النسائية والرجالية، والأثواب الطويلة الشفافة. أما الألوان الأخرى التي استُعملت أيضاً في هذه المجموعة فهي الأزرق الكهربائي والفوشيا التي لوّنت الإطلالات النسائية والرجالية على السواء. وقد أتت طبعات الأزهار واستعمال #الدانتيل ليضيفان لمسات رومنسية على إطلالات عصرية بامتياز. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Givenchy Resort 2018 فيما يلي: