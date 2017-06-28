لماذا جاءت مجموعة Lanvin الجديدة متناقضة و"فوضوية"؟

الفوضى هي عنوان المجموعة الجديدةِ التي قدمها المصمم البلجيكي Lucas Ossendrijver مصمم دار أزياء Lanvin الرجالية لربيع صيف 2018، إذ يرى أن عصر #السرعة والتنقل من حدث لآخر أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ففسر ذلك بقطع تتناقض أقمشتها وطرق ارتدائها.

استخدم المصمم أقمشة طبيعية كالصوف الياباني الخفيف والحرير إلى جانب الأقمشة الصناعية كالنايلون والجاكار الذي نسق مع الماي الذي نشاهده عادةً في السترات والقمصان النرويجية الحياكة.



قام Lucas Ossendrijver هذه المرة بتحويل #حقائب حرفية إلى حقائب صرعات الموضة كحقائب عمال البناء التي استخدمت في العرض وحقائب حمل #الحيوانات الأليفة كالقطط مثلاً وحيكت من الجلد الراقي وكذلك حقائب البنادق التي حولت إلى حقائب آلات موسيقية كالناي.