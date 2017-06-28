"ستريت ستايل" من عاصمة الأناقة باريس

الأناقة في عاصمة الموضة #باريس ليست حكراً على ممشى عروض #الأزياء، بل هي ثقافة وجزء من التربية. لذلك نجدها ملازمة للناس في أسلوب حياتهم وتفاصيل معيشتهم. وخير دليل على ذلك هذه #الصور التي رصدت #أناقة روّاد أسبوع #الموضة للأزياء الرجالية، تابعوها واستوحوا منها لأناقتكم هذا الموسم.

1- الأزياء "الكاجوال" تلقى رواجاً في شوارع باريس رغم كونها مستوردة من شوارع نيويورك، فالشباب الفرنسي معجب بقصة نجاح الشباب الأميركي ويسعى إلى التشبه به في هذا المجال.

2- البساطة هي مرادف للأناقة في القاموس الفرنسي، فالرجل الفرنسي ممكن أن يكون بمنتهى الأناقة في "تي شيرت" أبيض قطني وبنطلون ذات قصة كلاسيكية ولون حيادي.

3- يبرع الرجل الفرنسي في تنسيق ألوان إطلالته، فقد ترونه في منتهى الأناقة بسروال كاكي، قميص أزرق، سترة باللون البرغندي وقبعة كحلية.

4- لإطلالة عصرية على طريقة الرجل الفرنسي، يمكن تنسيق معطف "الترنش" ذات اللون الحيادي مع بنطلون و"تي شيرت" يتميزان بالطابع "الكاجوال".

5- النقشات العسكرية من الطبعات المفضّلة لدى الشباب الفرنسي، كما أنهم يهوون تنسيق اللون الأخضر العسكري مع الأسود والكحلي.

6- عند التجوّل في شوارع باريس، سوف تشاهدون بعض الإطلالات المبتكرة كتلك المؤلفة من سترة-كاب باللون الليلكي تمّ تنسيقها مع قميص مزوّد بربطة عنق وبنطلون من الدنيم باللون الرمادي الفاتح. ولتكتمل هذه الإطلالة كان لابدّ من تنسيقها مع حذاء رياضي أبيض، حقيبة يد سوداء ونظارات شمسيّة.

7- لا تستغربوا عندما ترون في شوارع باريس إطلالة مؤلفة من بنطلون قطني خاص بالرياضة تمّ تنسيقه مع سترة "بلايزر" وحذاء مستوحى من إطلالات رعاة البقر الأميركيين.

8- لا تتفاجأوا إذا رأيتم في شوارع باريس بدلات دنيم مطبّعة وبلوزات من الشبك الأسود تمّ ارتدائها مع بنطلون كلاسيكي ونظارات شمسيّة مزيّنة بزجاج مصنوع من المرايا.

9- أناقة "الساهاريان" لم تغب عن الشوارع الباريسية ولكنها ارتدت حلّة عصريّة مع حزام تمّ ارتدائه فوق السترة و"توب" بحريّ يُعتبر من كلاسيكيات الأناقة على الطريقة الفرنسية.