الكحلي لون الموسم المقبل وفق "ديور"

تدرّجات الكحلي والأزرق الداكن خيّما على مجموعة دار Diorمن الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين، وقد تزيّنت جميع العارضات بقبّعة "بيريه" جلديّة سوداء وعقود التفّت حول أعناقهن.

من أرشيف دار Dior استوحت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية للدار، العديد من الأفكار التي أعادت تقديمها في هذه المجموعة بأسلوب عصري ممزوج مع اللمسات الأنثوية. أما الأكسسوارات فحملت أرقاماً وشعارات تشكّل علامة فارقة خاصة بهذه الدار الفرنسية العريقة.

بعد عرض هذه المجموعة ضمن فعاليات أسبوع باريس لموضة الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، خلال شهر آذار/مارس الماضي، تمّ مؤخراً إطلاق الحملة الترويجيّة لها التي حملت توقيع المصوّرة الفرنسية الشهيرة بريجيت لاكومب.

بنظرات واثقة وأصابع تزيّنت بخواتم عليها أشكال جالبة للحظ، وقفت العارضات التسعة اللواتي شاركن بهذه الحملة لتقديم إطلالات عصرية فاخرة تجمع بين الأناقة والطابع العملي للأزياء.

معاطف الفرو و"الترانش" الواقية من المطر، بنطلونات وقمصان الدنيم، أثواب المخمل والتول والكنزات الصوفية...حضرت جميعها لتلبّي متطلبات المرأة في كافة مراحل حياتها اليومية. ولتكتمل أناقة الإطلالة المميّزة كان لابدّ من قبعات "البيريه"، عقود"الشوكر"، والقلادات التي تدلّت من سلاسل طويلة.

الأكسسوارات الجلديّة التي رافقت الإطلالات تنوّعت بين الأحذية المسطّحة عالية الساق، وأحذية "الإسكاربان" ذات الكعوب العالية التي يسهل تنسيقها مع بنطلونات الدنيم وفساتين السهرة على السواء. أما الحقائب فتميّزت بتصميمها العصري ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً كبيراً على اقتنائها من جانب "الفاشينيستاز" حول العالم.