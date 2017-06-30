هكذا تحمين "شعرك الخفيف"!

غالباً ما يصعب تصفيف الشعر الناعم، الذي يعتبر سريع العطب وسهل التكسّر. فإذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف إليكِ هذه النصائح، لحمايته، تجنب تساقطه ومنحه حجماً إضافياً:

1- استعمال الصبغة:

إن الصبغة التي تزول بعد 6 غسلات، لا تؤذي شعرك كالتي تحتوي على مادتي"الأمونياك" و"البيروكسيد". وسواء كانت الصبغة دائمة أو مؤقتة، يجب تمديدها على يد خبير شعر محترف، لأنها تسبب أضراراً كبيرة إذا وضعت بطريقةٍ خاطئة. احرصي على عدم تلوين شعرك أكثر من مرة كل 6أسابيع فشعرك الخفيف لا يتحمل الاستعمال المكثف للمواد الكيميائية.

2- المستحضرات المصففة:

يجب توخي الحذر من أنواع المستحضرات المتوفرة في السوق. فبعضها يحتوي على مادة"البارافين" التي تسبب تكسّر الشعر. يمكنك على سبيل المثال، تمديد القليل من الرغوة المصففة للشعر على الجذور، لحمايتها. بعدها، جففي الشعر، ابتداءً من الجذور، وبواسطة الفرشاة المستديرة، بهدف منح شعرك حجماً إضافياً. أخيراً، يساهم الرزاز بتثبيت التسريحة. ولكن لا تفرطي في استعمال هذه المواد التي من شأنها أن تخنق الشعر وتؤدي إلى تساقطه.

3- الغسيل واستعادة الحيوية:

إن الطريقة الفضلى لحماية الشعر الناعم هي باستعمال الشامبو والكريم الذي يعمل على إضافة الحجم. فأنتِ بحاجة لأن تغسليه باستمرار مما يعرّضه بالتالي لخطر التكسّر. يمكنك غسل شعرك 3 مرات أسبوعياً للحفاظ على حيويته وتجنب الإفرازات الدهنية التي من شأنها أن تجعل الشعر الخفيف يبدو خفيف جداً.

4- تصفيف الشعر:

إن الهواء الساخن الآتي من مجفف الشعر الكهربائي، لا يؤذي الشعر الخفيف، إذا لم يتم توجيه الحرارة المرتفعة مباشرة على الشعر. أما مكواة الشعر المصنوعة من الحديد، المخصصة لتمليس الشعر أو لإضافة التموجات، فهي التي تعمل على تكسير الخصل،

ولذلك ينصح بالتخفيف من استعمالها قدر المستطاع. أما المستحضرات المصففة للشعر، فتحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المؤذية والتي ينبغي تجنبها.

5- التجعيد الدائم:

يجب أن تبقى هذه التقنية، آخر حل يمكن أن تلجأ إليه السيدات اللواتي يعانين من مشكلة الشعر الخفيف. وتساعد تقنيات التجعيد الدائم، على منح الشعر حجماً إضافياً، فقط في حال كان يتحلى بصحةٍ جيدةٍ. أما إذا كان شعرك جافاً أو سريع العطب، فينبغي تجنب اللجوء إلى هذه التقنيات. كما يمكنك الاستعاضة عنها بالتموج الخفيف، الذي يسبب أضراراً أقل.