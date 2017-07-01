ماذا ستختار كايت ميدلتون من مجموعة مصممتها المفضلة؟

المعروف عن المصممة البريطانية جيني بيكهام أنها إحدى المصممات المفضلات لدى دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، فهي تواظب على ارتداء تصاميمها في العديد من المناسبات التي تظهر بها. وقد لفتتنا المجموعة الأخيرة التي قدّمتها هذه المصممة والتي بدت كأنها مصممة بكاملها لتناسب إطلالات كايت ميدلتون وذوقها في مجال الأناقة.

تألّفت مجموعة Jenny Packham Resort 2018 من 19 إطلالة جسّدت بامتياز جمال الحدائق البريطانية في فصل الصيف. وهي تضمّنت أثواباً طويلة تزيّنت بالأزهار النافرة أو المطرّزة وتلوّنت بتدرجات الأحمر والأصفر والذهبي والأسود والبيج الفاتح.

قصّات هذه المجموعة حافظت على بساطتها لتترك المجال أمام بروز جمالية التطريز الفاخر، وقد جاءت بمعظمها قريبة من الجسم مع ظهور بعض الإطلالات التي تميّزت بتنانير واسعة من التول تذكّر بأثواب أميرات القصص الخرافية.

شهدت هذه المجموعة تنوّعاً كبيراً في التصاميم، وقد ركّزت على إبراز جماليّة الكتفين والخصر الذي تزيّن بشرائط حريرية حيناً ومخمليّة حيناً آخر. كما لفتنا ظهور البنطلون في بعض الإطلالات دون أن يفقدها شيئاً من طابعها الرسمي.

فما هي التصاميم التي ستختارها دوقة كامبريدج من هذه المجموعة برأيكم؟