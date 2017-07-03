احصلي على نعومة "بشرة الأطفال" في خطوات سهلة جداً

- لا يضعن أيديهن على وجوههنّ:

تشير #الدراسات إلى أن 80% من الميكروبات تنتقل من اليدين إلى الوجه، فأيدينا تلتقط #الجراثيم من كلّ ما تمسكه لتنقلها إلى بشرتنا مسبّبةً ظهور الشوائب والبثور على سطحها. ويشكّل غسل اليدين بشكل دوريّ خلال النهار وسيلة مثالية للحفاظ على نظافتهما وصحّة بشرتنا.

- لا يستعملن سوى عدد محدود من المستحضرات:

فموضة وضع العديد من #المستحضرات لا تضمن دائماً الحصول على بشرة مخمليّة. إذ يكفي اعتماد مستحضر تنظيف يُستعمل يومياً حتى في حال عدم وضع #الماكياج، القليل من رذاذ المياه الحرارية، وكريم مرطّب يناسب طبيعة #البشرة للحفاظ على إشراقها ومظهرها الصحّي. أما العناية التجميلية التي تعتمد على استعمال العديد من المستحضرات، فقد تؤّدي في بعض الأحيان إلى جعل البشرة متعبة نتيجة المواد الكيميائية العديدة التي تتعرّض لها.

- يعتمدن التدليك لدى تطبيق الكريم اليومي:

الطريقة التي يتمّ فيها تطبيق الكريم المرطّب تتمتّع بالأهمية نفسها التي يتمّ فيها اختيار الكريم المناسب. فصاحبات البشرة المخمليّة يأخذن وقتهنّ في تدليك الكريم بنعومة على بشرتهنّ بحركات دائرية لينفذ إلى عمقها مما يضفي عليها ملمساً حريرياً.

- يهتممن بحماية بشرتهنّ من الشمس:

صاحبات البشرة المخمليّة يعتبرن أن #الشمس من ألدّ أعدائهنّ، ولذلك فهنّ يحرصن على اختيار كريم مرطّب مزوّد بواقي شمسي. ولا يترددن في تطبيق كريم حماية من الشمس مزوّد بعامل حماية مرتفع لدى التعرّض المباشر لأشعّة الشمس. كما يعملن على ترطيب بشرتهن جيداً وتغذيتها بعد التعرّض للأشعة الذهبية.

- يحرصن على أن تكون أقدامهن بنعومة بشرة الأطفال:

المواظبة على استعمال مستحضر مقشّر للقدمين مرة أسبوعياً ضروريّ للحفاظ على نعومة بشرتها على أن يتم بعده الاستعانة بكريم مرطّب غني وغير دهنيّ يحافظ نعومة هذه المنطقة من الجسم.

- يلجئن إلى تقشير بشرة الجسم قبل إزالة الشعر الزائد:

فاستعمال المستحضر المقشّر خلال الاستحمام على بشرة #الجسم، وذلك قبل يوم من إزالة #الشعر الزائد، يساهم في إزالة الخلايا الميتة والشعر الذي ينمو تحت الجلد مما يضمن الحصول على بشرة مخمليّة.

- يواظبن على ترطيب بشرة أجسامهن بشكل يومي:

الترطيب هو سرّ الحفاظ على بشرة مخمليّة. فإذا كنّا نحرص على استعمال كريم مرطّب على الوجه بشكل يومي من الضروري تبنّي العادة نفسها بالنسبة للجسم. احرصي على تطبيق كريم مرطّب على بشرة جسمكِ مباشرةً بعد الاستحمام، فلن يتطلّب ذلك منكِ أكثر من 5 دقائق يومياً، وتذكّري أن ترطيب البشرة يتمّ أيضاً من الداخل عبر الإكثار من شرب الماء والسوائل خاصةً عندما ترتفع درجات حرارة الطقس.