رافقونا في رحلة حول العالم مع "ديور"

هي رحلة حول العالم دعت إليها ماريا غرازيا كيوري المديرة الفنية للأزياء النسائية في دار Dior، وذلك خلال عرض الأزياء الخاص بالخياطة الراقية للخريف والشتاء المقبلين الذي تمّ تقديمه مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

بمناسبة العيد الـ70 لدار Dior، اختارت كيوري أن تقدّم عرضها في حدائق فندق Hotel des Invalides الباريسي حيث زيّنت المكان بمجسّمات خشبيّة لحيوانات مستوحاة من الرحلات التي قام بها مؤسس الدار السيد كريستيان ديور حول العالم.

66إطلالة تضمّنها هذا العرض الذي غلبت عليه تدرّجات الرمادي الفاتحة والداكنة. وقد افتُتح بإطلالة للعارضة البريطانية روث بيل ملهمة دار Dior الجديدة، والتي ارتدت تايور تميّز بجاكيت ذات قصّة كلاسيكية رافقتها تنورة طويلة جداً وواسعة. ثمّ توالت الإطلالات التي غلب عليها ظهور الأزياء الطويلة والمعاطف المستوحاة من طراز خمسينيّات القرن الماضي.

أجواء من التناقض خيّمت على تنسيق الخامات المستعملة في هذه المجموعة، فالأقمشة المستوحاة من طراز البدلات الرجالية تحوّلت إلى تنانير واسعة، وأثواب طويلة، ومعاطف تمّ ارتدائها فوق أثواب تمّ تنفيذها بخامات رقيقة وشفّافة.

ورغم كون المجموعة خاصة بالأزياء الراقية، إلا أن الأحذية التي رافقتها خيّم عليها الطابع العمليّ البسيط وجاءت بدون كعب مما أضفى لمسات عصريّة على الإطلالات.

مجموعة أزياء Dior الراقية احتفلت بالعديد السبعين للعلامة على طريقة مؤسسها السيد ديور الذي كان يحرص دائماً على تقديم مجموعة كاملة تتوجّه إلى كلّ أنواع النساء في مختلف أنحاء العالم.

