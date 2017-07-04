ساعات ذكيّة جديدة لك ولها من "مايكل كورس"

تتوسّع مجموعة Michael Kors Access لتشمل ساعات ذكيّة جديدة قال عنها المصمم الأميركي الشهير #مايكل_كورس: "أعتقد بأن مستقبل الموضة سيجمع بين التصميم الرائع، الأسلوب الشخصي و #التكنولوجيا المبتكرة التي تؤمنها ساعاتنا الذكيّة الجديدة".

وفي هذا الإطار، تمّ إطلاق ساعتيّ Sofie للنساء وGrayson للرجال. تتميّز #الساعة النسائية بعلبة فائقة الرقة وقرص مستدير، وهي تتوفر بثمانية ألوان ترافقها سبعة أحزمة مختلفة. أما الساعة الرجالية فتجمع بين التصميم الراقي والإطلالة الرياضية، وهي تتمتع بميناء مستدير وتاج دوّار للضبط السريع. كما أنها تتوفر بتصاميم ذهبية، فولاذية، زرقاء وسوداء إضافةً إلى 4 أساور مختلفة قابلة للتبديل.

تتماشى ساعتا Sofie وGrayson كسائر ساعات Michael Kors Access مع هواتف Android وios. وهي تشكذل الخيار المثالي لكلّ من يبحث الطابع العملي والأناقة في الوقت نفسه. تبدأ أسعار هذه الساعات من 350$، وهي توفر ميزات تواكب التطوّر والتواصل الاجتماعي:

• فهي تتميّز بوجوه متعددة ومتغيّرة، سواء كانت كرونوغرافًا رقميًا ومصممًا للصالة الرياضية أو مرصعاً ولامعاً للمناسبات الخاصة والسهرات.

• مئات الخيارات الممكنة من حيث وجه الساعة، لونها وموانئها الفرعية.

• شاشة لمس مزوّدة بتقنية "أندرويد وير 2.0" تسمح بـ:

- تحميل تطبيقات من الطرف الثالث بسهولة من خلال " #غوغل_بلاي".

- التعرّف على "مساعد غوغل" من خلال الضغط على زر التشغيل و قول عبارة "حسنا غوغل". معرفة أحوال الطقس، ضبط الاشعارات التذكيرية والحصول على التوجيهات وغيرها.

- اختيار وجه الساعة ولونها لتتماشى مع الاطلالات كافة وأنماط الحياة المختلفة.

- تعقّب النشاطات الرياضية المختلفة كالركض، ركوب الدراجات واللياقة البدنية من خلال "غوغل فيت".

- قياس السعرات الحرارية، السرعة، المسافة والتمارين الإضافية وفقاً لإعدادات الساعة.

- بثّ #الموسيقى مباشرة من الساعة عند الاتصال بالهاتف او الواي-فاي من خلال تطبيق "موسيقى غوغل بلاي".