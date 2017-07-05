"ارتباك وتشرذم" في مجموعة رامي القاضي

استوحى المصمم البناني رامي قاضي مجموعته الجديدة من الفوضى والتشرذم الذي يصيب الوضوح، إذ يقول المصمم: "الحياة لم تكن يوماً بسيطة أو مرسومة بخطوط محددة تخدعنا، وتفاجئنا، وتأخذنا على حين غرّة، وتبطش بحواسنا".

تُترجم كل قطعة في مجموعة الأزياء الراقية الجديدة زوبعة الحياة المذهلة من خلال تجليّات جميلة مبهرة تعرض لجمال التطريز والذوق والموهبة اليدوية التي لا تضاهى.

وتهيمن على هذه الإبداعات أنماط جريئة لافتة للنظر تذكّرنا بأنماط الخداع البصري. كما تتفاعل كل العناصر بديناميكية لا نهائية، من خلال تقاطع الخطوط الهندسية، واندماج الخطوط الرقيقة والثخينة في حوار متشابك. ويتفاعل الأساس الأبيض والأسود مع ألوان الفيروز والأحمر والأرجواني الداكن والأزرق الملكي والأخضر الزمردي. في هذا المشهد الإبداعي، يقف قماش التول الشفاف والساتان الرقيق، في تضاد مع ثخانة المخمل وإبهار الجلد.

ويُسلط المظهر السلس، وقصّات الأميرات، والتصاميم الخلاقة، الضوءَ على هذا التمرد الحاد ضد وهم النظام، ويُشيد بالصور الضبابية الفاتنة للاضطراب. بفخامتها، وعمق تأثيرها، وتميّزها، وأنوثتها الأبدية، تؤكّد هذه المجموعة حضورها بقوة وجلاء لا ريب فيهما.