سحر الأندلس يحوّل الأحلام إلى أزياء مع جورج حبيقة

دافئة بألوانها وغنيّة بتطريزها اليدويّ الفاخر، هكذا هي مجموعة المصمم جورج حبيقة من الأزياء الراقية الخاصة بخريف وشتاء 2017-2018، والتي تمّ تقديمها ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية.

تصاميمها بحثت عن مصدر إلهام لها في الأجواء الأندلسية بهندستها المعماريّة التي تتزيّن باللمسات الشرقية، وقصورها المذهّبة التي تبدو كأنها خارجة من عالم الأحلام والقصص الخرافية.

التطريز اليدوي الذي تمّ تنفيذه في مشاغل دار جورج حبيقة تجلّت كلّ حرفيّته وجماليته من خلال أشكال هندسيّة تذكّر بقصور مدن غرناطة، وسيفيللا، وكوردو الإسبانية. أما الأقمشة المكسّرة، والخامات الفاخرة، والتناقضات الجريئة في لعبة الخطوط والألوان فأضافت على الإطلالات لمسات فنيّة زادتها تميّزاً وأناقة.

تدرّجات هذه المجموعة جاءت مستوحاة من عالم الطبيعة الغنيّة التي أتت لتلوّن أثواب السهرة راسمةً لوحة الغروب الذي يسبق ليالي الصيف الطويلة في مدينة غرناطة. وقد رافقت بعضها تصاميم "الكاب" و"البوليرو" التي تذكّر بعالم الفلامينكو وتضفي مزيداً من الخصوصية على الإطلالات. أما بلورات الكريستال التي زيّنت الأزياء فبدت كما لو أنها مأخوذة من القمم الثلجيّة لجبال"البيرينيه".

تصاميم مجموعة جورج حبيقة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين جمعت بين الرصانة واللمسات الفنيّة المبتكرة. وقد جاءت تخريمات الدانتيل والتطريزات الفاخرة لتذكّر بقناطر المشرّبية والنوافذ السريّة التي تسمح للضوء أن يتسرّب بنعومة إلى داخل القصور. وتأتي الحقائب الصغيرة المطرّزة يدوياً والأكسسوارات المزيّنة بالأزهار واللمسات الشرقية لتكمّل مشهديّة الأناقة وفق رؤية المصمم جورج حبيقة.

وقد اختصر ثوب الزفاف الفاخر بقماشه الحريري وتصميمه كل أناقة أميرات العصر الأندلسي. حيث تميّز بلونه البيج السكّري وتزيّن بحبيبات الكريستال وبأزهار كبيرة نافرة باللون الأبيض الناصع تفتّحت على خصره وتنورته. أما طرحته فحافظت على شفافيتها لإبراز حرفيّة التطريز اليدوي الذي زيّن الثوب جاعلاً منه قطعة فنيّة ثمينة.