دار Chopard للمجوهرات تواكب عرض أزياء الموضة الباريسي

لم تعد عروض الأزياء وصيحات الموضة تقتصر على تصاميم الفساتين والأقمشة والألوان، التي تستخدم في حياكتها بل أصبحت #المجوهرات الثمينة جزءا هاما فيها، إذ قدمت وضمن فعاليات أسبوع #الموضة للخياطة الرفيعة Haute Couture قدمت دار Chopard مجموعتها الجديدة التي واكبت عرض أزياء المصصمة الصينيةGuo Pei ، مجموعة جواهر قامت بتصميمها Caroline Scheufele صاحبة دار Chopard لتليق بذوق امرآة قوية، تحب إظهار شخصيتها من خلال ما ترتدي في حياتها اليومية وسهراتها من جواهر.

حضر العرض الكثير من #نجوم_هوليوود أبرزهم الممثلة Julitte Binoch، بالإضافة إلى نجوم عالم الأزياء والموضة العالمية.