كيف احتفلت دار "ديور" بعيدها الـ70؟

تحتفل دار Dior بمرور 70 عاماً على تأسيسها من خلال #معرض يُقام في متحف الفنون الزخرفية في #باريس، ويحمل اسم "Christian Dior Couturier des Reves" أو "كريستيان ديور مصمم الأحلام".

يحتضن هذا المعرض مجموعة من تصاميم جميع المدراء الفنيين الذين تعاقبوا على #الدار، بدءاً من مؤسسها السيد كريستيان ديور ووصولاً إلى ماريا غراسيا كيوري التي تشغل هذا المنصب حالياً، ومروراً بكلّ من إيف سان لوران، مارك بوهان، جيانفرانكو فيري، جون غاليانون، وراف سيمونز. ويتضمّن المعرض أيضاً ركناً لأشهر #عطور Dior مثل Miss Dior وJ’adore.

رافقونا من خلال هذه #الصور بجولة في أرجائه حيث ستتمكنون من اكتشاف سينوغرافيا أحد أبرز المعارض المكرّسة لدار Dior والمعرض الأضخم الذي يقام في #متحف_الفنون الزخرفية العريق.