هذا هو اللون الذي اختاره زهير مراد للخريف المقبل

يبدو أن #الرمادي هو اللون المفضّل بالنسبة للمصمم #زهير_مراد. هذا ما أكّدته مجموعته من تصاميم الخياطة الراقية التي قدّمها في إطار أسبوع #باريس للموضة، والتي حرص من خلالها على إرضاء متطلّبات المرأة العصريّة في الحصول على #أزياء تؤمن لها الحريّة، والراحة، والأناقة، والسعادة.

تضمّنت هذه المجموعة 53 إطلالة جاءت مستوحاة من شخصيّة Gibson Girl الأميركية للرسام تشارلز دانا جيبسون، التي كانت تشكّل رمزاً للمرأة الجميلة والمستقلّة في بداية القرن الماضي. وقد بنى المصمم حول شخصيّتها مجموعة من الأثواب الفاخرة الخاصة بالسهرات والمناسبات جمعت بين #التصاميم الجريئة والترصيعات الأثيرية.

الطابع الرومنسي المترف خيّم على جميع #إطلالات هذا العرض. وقد جاءت لعبة الشفافية لتحوّل أجسام العارضات إلى لوحات فنيّة رسم عليها المصمم بالزخارف، والخطوط، والقصّات محوّلا الخامات بين يديه إلى تصاميم أسطورية فاخرة تطلّب تنفيذها مئات الساعات من العمل المتقن والتطريز اليدوي الدقيق.

ورغم كون الرمادي خيّم على حوالى نصف تصاميم هذه المجموعة، إلا أنها تضمّنت أيضاً ألواناً كلاسيكية وحياديّة أخرى منها الأبيض، والأسود، والذهبي، والزهري، والبنفسجي. وقد ركّز المصمم بشكل أساسي على الجمع بين الخامات الثقيلة والخفيفة في التصميم نفسه، واستعان بالريش لإضفاء المزيد من الحيوية على الإطلالات.

برز "الكاب" كمرافق للعديد من التصاميم مضيفاً مزيداً من الفخامة على أثواب المناسبات والسهرات. وقد اختُتم العرض بثوب زفاف أميريّ تميّز بتصميمه القريب من الجسم وذيله الذي انسدل من الخصر على شكل تنورة واسعة. وقد رافقته طرحة طويلة من التول كمّلت أناقة إطلالة عروس زهير مراد للخريف والشتاء المقبلين.