رياح التغيير تعصف بتصاميم جورج شقرا

يبدو أن رياح التغيير عصفت بمجموعة #جورج_شقرا، إذ قرّر المصمم أن يهدي تصاميمه الجديدة من #الأزياء الراقية إلى المرأة الغامضة والقوية، التي تحافظ على عزمها من دون أن تفقد شيئاً من أنوثتها. وذلك بخلاف ما اعتاد عليه في مجموعاته السابقة التي كانت تتوجه للمرأة الرقيقة، الناعمة، والحالمة بزمن الرومانسية الوردي.

قدّم شقرا مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين في #متحف Musee de L’Homme الباريسي ضمن فعاليات أسبوع #باريس للموضة. وهي تضمّنت حوالي 60إطلالة عرّفتنا على رؤية جديدة للمصمم في مجال الأناقة أضافت لمسة من التجدد على أسلوبه في مجال التصميم.

الأثواب القصيرة والمتعددة الأطوال غلبت على القسم الأكبر من المجموعة، وقد ترافق العديد منها مع أحذية عالية الساق غطّت الركبتين وتزيّنت بالتطريز نفسه الذي ظهر على الأثواب التي رافقتها.

لفتنا في هذه #المجموعة ظهور بعض الأثواب تميّزت بتنورتها الواسعة التي وصلت إلى حدود الكاحل. أما الأثواب الطويلة التي اعتدنا على رؤيتها في مجموعات جورج شقرا، فبقي حضورها خجولاً واقتصر على #تصاميم محدودة فقط. وحتى ثوب الزفاف أتى قصيراً وترافق مع حذاء مطرّز عالي الساق، وطرحة مبتكرة زيّنتها الأزهار، وكاب تميّز بذيله الطويل المطرّز.

تميّزت مجموعة جورج شقرا من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين بتصاميمها العصرية، وقصّاتها الهندسية المبتكرة. كما تضمّنت مجموعة من الكورسيهات التي تذكّر بإطلالات راقصات الباليه. وقد شكّل العرض لوحة متكاملة غلبت عليها الألوان الغنيّة وتداخلت فيها خامات المخمل، والحرير، والدانتيل، والتول، والغيبور. ولتكتمل المشهدّية استعان المصمم باللمسات المترفة للتطريز، والستراس، وأحجار الكريستال، والورد، والريش. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: