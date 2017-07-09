Ashi يعرض مجموعته المستوحاة من فتاة تحب التحدي

قدم المصمم السعودي Ashi مجموعته الجديدة لأزياء الخياطة الرفيعة Haute Couture، مجموعة مستوحاة من فتاة تحب التحدي والكفاح للوصول إلى أهدافها.

ويقول Ashi المعروف بجعل الدراما والغموض في مجموعاته إن على المراة أن تناضل وتصمم على تحقيق أهدافها بغض النظر عن العقبات التي تواجهها.

استخدم المصمم السعودي أقمشة التفتا والغازار والحرير لحياكة مجموعته الجديدة، كما شوهدت الفساتين المتقنة التطريز وشوهدت أيضا قصات القفطان المغربي، أما الألوان فـ Ashi معروف بعشقه للأبيض واستخدامه لحياكة أغلب مجموعاته كان حاضرا، فيرى المصمم أن اللون الأبيض هو الأنسب لإبراز تطريزات الفساتين، كما رافق اللون الأسود جزءا من المجموعة الخريفية الصيفية.