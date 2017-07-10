أناقة "نجمة الثلج" تكسر رتابة الليالي الباردة

من أبرز المجموعات التي لفتت الأنظار خلال #أسبوع_باريس_للموضة، مجموعة المصمم اللبناني زياد نكد التي تضمّنت 47 إطلالة تميّزت بخاماتها الفاخرة، وتطريزها الغنيّ، وتنفيذها اليدويّ المتقن الذي تطلّب ساعات طويلة من العمل الدؤوب.

#نجمة_الثلج حضرت بكامل إشراقها في كافة تفاصيل هذا العرض الخاص بالخريف والشتاء المقبلين، بدءاً من الديكور الذي اتخذ شكل غابة مغطّاة بأناقة الأبيض وصولاً إلى التصاميم التي تزيّنت بتطريزات مستوحاة من أشكال نجمات الثلج رمز التميّز والنور في الموسم البارد.

حرص المصمم زياد نكد على الجمع بين التناقضات برؤية رومانسية احتضنت إشراق الأبيض الثلجي مع اللمسات الدافئة التي تمثّلت باستخدام المخمل والريش. وقد استخدم المصمم خامة المخمل بعدة أساليب عصريّة رفعت من قيمته الجماليّة لعلّ أبرزها تقنية التحديد، والتقطيع، بالليزر الذي اتخذ عدة أشكال. هذا بالإضافة إلى الفتحات التي أتاحت تداخل المخمل مع أقمشة الدانتيل، والتول، والتطريز. كما برز في بعض التصاميم استخدام الريش على شكل أوشحة أو عناصر متداخلة أضافت مزيداً من الترف على الأزياء الخاصة بالسهرات والمناسبات.

الألوان الدافئة شكّلت الخيار المثالي بالنسبة للمصمم زياد نكد في هذه المجموعة، حيث لفتنا استخدام لونيّ الكحلي والأحمر بتدرجاتهما المتنوّعة بين الفاتح والداكن. هذا بالإضافة إلى الرمادي، والأسود، والأزرق الثلجي. أما ثوب الزفاف فجاء مستوحى من "ملكة الثلج" وتميّز بفخامة تصميمه، وذيله الطويل، وحياكته الدقيقة، وتطريزه الساحر. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة زياد نكد من الخياطة الراقية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: