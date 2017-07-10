هذه أفضل الأساليب لتطبيق ماكياج الخدين والشفتين!

عند وضع أحمر الشفاه تذكّري دائماً أن عليه إبراز جمال ابتسامتك وجعل وجهك يشع إشراقاً، أما بالنسبة لظلال الخدين فعلى لونها أن يبدو ناعما وطبيعيا، كما لو أنه ينبع من الداخل.

تابعي فيما يلي هذه النصائح حول أفضل الأساليب لتطبيق ماكياج الخدين والشفاه، وستكتشفين أنه من السهل جداً الحصول على طلة متألقة في خطوات عملية وبسيطة جداً.

لشفاه ناعمة حريرية:

- افركي شفاهك بلطف بقطعة قماش نظيفة رطبة لمدة 60 ثانية قبل وضع أحمر الشفاه. يمكنكِ أيضاً الاستعانة بفرشاة أسنان ناعمة وطرية تستخدمينها لتخليص الشفاه من الخلايا الميتة والحفاظ على نعومتها.

- ضعي مرطب شفاه أو ملطف شفاه على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

لتشكيل شفاهك:

- اختاري محدد شفاه يطابق لون أحمر الشفاه أو لون لحمي للحصول على طلة ناعمة طبيعية.

- ابدئي بوضع محدد الشفاه عند وسط خط الشفاه العلوية لتحديد قوسها ثم اتجهي إلى الزوايا الخارجية لاستكمال الخط. انتقلي بعد ذلك إلى زوايا الشفة السفلية ثم اتبعي خط الشفاه الطبيعي حتى الزاوية الأخرى.

- للحصول على شفاه وردية، لا ترسمي خطاً واضحاً جدا وسميكاً على الشفاه، بل لطّخي الخط بحيث تبدو الشفاه أكثر امتلاء. يمكنك أيضا اختيار لون أحمر شفاه يحتوي على لمسة بلورية لإعطاء الانطباع بشفاه ممتلئة.

- لتجنب تلطخ الأسنان بأحمر الشفاه، ضعي أصبع السبابة في فمك واسحبيه ببطء مع الحفاظ على فمك مغلقاً. وما ترينه على أصبعك هو اللون الذي كان سينتهي به الأمر على أسنانك.

لإتقان ماكياج الفم:

- ضعي اللون على وسط الشفاه، امزجيه صعودا نحو الخارج حتى خط الشفاه باتجاه زوايا الفم.

- لتثبيت اللون فترة طويلة، اربتي على الشفاه برقة بواسطة منديل ورقي، أعيدي وضع اللون ثم اربتي مرة أخرى.

- للمساء، تذكري اختيار أحمر شفاه أغمق بدرجة أو درجتين من لون أحمر الشفاه المستخدم في النهار.

- لتحقيق تأثير كريمي، ابدئي بتطبيق مرطب على شفاهك قبل وضع أحمر الشفاه.

- للحصول على تأثير مطفأ غير لامع، ضعي أحمر الشفاه ثم اربتي برفق باستخدام منديل ورقي.

- لتأثير شفاف، ضعي مرطب الشفاه وضعي نقاطا صغيرة من أحمر شفاه بلون محايد على الشفاه ثم امزجي.

- لتحقيق تأثير لامع، ضعي أحمر الشفاه ثم ضعي طبقة من ملمّع الشفاه ذات اللون المحايد. تذكري كلما وضعت المزيد من الطبقات ستحصلين على بريق أكثر.

لتألق وجنتيك:

- اربتي بلطف أو انفخي على فرشاة البلاشر لإزالة الكمية الزائدة من المستحضر قبل وضع اللون لمنع التوزيع غير المتساوي.

- ضعي البلاشر على تفاحتي الخدين وامزجيه بعناية نحو خط الشعر الطبيعي.

- إذا كان لديك لونان، ضعي اللون الأغمق على تفاحتي الخدين أولا، ثم استخدمي اللون الفاتح على محيطه. امزجي جيدا بحيث لا تكون هناك خطوط واضحة بين اللونين. ولا تنسي إبراز الصدغين والجبين والذقن.

- لمعرفة "المناطق التي يجب أن تتوهج" انحني لمدة 30 ثانية، ثم قفي ببطء. وحيث تجدين الخدين متوردين هو المكان الذي يجب أن تضعي عليه البلاشر. ضعي البلاشر في هذه المنطقة لكي يبدو ورديا بشكل طبيعي.

- يجب استخدام لون الخدين لتعزيز وتحسين طلة بشرتك وليس لتغيير اللون الطبيعي للبشرة. استخدمي القليل منه في النهار، ثم أضيفي المزيد أو اعتمدي لوناً أكثر عمقاً في المساء. للمناسبات الخاصة، ضعي بعض البودرة اللؤلؤية على عظمتي الخدين.

- احرصي على مزج البلاشر مع كريم الأساس جيدا وإلا سيضيف 5 سنوات إلى عمرك ويجعلكِ تبدين أكبر سناً.