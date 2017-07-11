أزياء "الكوتور" تنزل إلى الشارع في باريس

على هامش أسبوع #الموضة الراقية الذي جرى مؤخراً في #باريس، عروض من نوع آخر شهدتها شوارع عاصمة #الأناقة. فأزياء "الكوتور" لم تكتفِ بالظهور على خشبات العرض، بل نزلت هذه المرة إلى الشارع لتصبح جزءاً من المشهدية العامة في الشوارع الباريسية:

- الأثواب الطويلة برزت بشكل لافت في شوارع عاصمة الموضة، وقد بدت كأنها في إطارها الطبيعي دون أن تعيق حركة "الفاشينيستاز" في التنقل السريع بين عرض وآخر.

- الكشاكش حضرت بكل جرأتها وطابعها الأنثوي اللافت لتضيف لمسات مبتكرة على #الإطلالات.

- أقمشة الدانتيل، والتول، والحرير وجدت لها مكاناً طبيعياً في شوارع عاصمة الأناقة، وقد أضفت على إطلالات السيدات مزيداً من الترف والفخامة.

- الحقائب التي تحمل توقيع أشهر المصممين العالميين وتحديداً الفرنسيين حضرت لتكمّل الإطلالات. كما حضرت الأكسسوارات المبتكرة، والساعات الذكية التي أتت لتضبط إيقاع أسبوع الموضة على وقع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرفوا فيما يلي على مشاهداتنا في شوارع عاصمة الموضة باريس.