الفرو نجم الأناقة الفاخرة بالنسبة إلى دار "فندي"

قدّمت دار Fendi واحداً من العروض التي استقطبت اهتماماً بالغاً خلال أسبوع باريس للخياطة الراقية الخاصة بخريف 2017. فقد أطلقت الدار الإيطالية الفاخرة تصاميمها تحت اسم Fendi Roma Haute Fourrure أي "فندي روما للفراء الراقي" نظراً لطغيان عنصر الفرو على هذه المجموعة ولاهتمام كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي للدار بتقديم هذه الخامة بأسلوب عصري متجدد.

ديكور العرض بدا استثنائياً وتمثل بمشهد غروب في غابة صنوبر متوسطية، وقد شكل الإطار المثالي لتتفتح فيه الأزهار الملونة التي غطت الأثواب والمعاطف الفاخرة. من التصاميم التي لفتتنا في هذه المجموعة معطف من فرو الأستراكان باللون البيج تزين بأزهار زرقاء مصنوعة من فرو الثعلب، وثوب كوكتيل قصير بلون الليمون الهندي تم تنفيذ القسم العلوي منه بفرو الأستركان وتنورته بفرو الثعلب. هذا بالإضافة إلى المعاطف التي تحولت إلى لوحات تجريدية وأثواب الدانتيل التي تم تطريزها بأفخر أنواع الفرو.

تميزت مجموعة Fendi من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين بلمسات من الحيوية والمرح بفضل ألوانها المشرقة وأزهارها الثلاثية الأبعاد. أما ختامها فاتخذ شكل ثوب زفاف أبيض تميز بتطريزه بالفرو ورافقه "كاب" من القماش الشبكي.

الفرو أضفى أيضاً لمساته على الأكسسوارات الرومنسية التي رافقت الإطلالات، ومنها الأحذية الملوّنة والحقائب التي تشبه باقات الأزهار والأكسسوارات التي زينت رؤوس العارضات.

مرة جديدة استطاع لاغرفيلد أن يبرهن بأنه ارتقى بخامة الفرو الفاخرة إلى مستويات هي الأعلى في مجال الأناقة والحرفية، ليستحق عن جدارة لقب "معلّم" في كيفية تطويعها بأسلوب متجدد لم نعهده من قبل في مجال الموضة.

تعرفوا على بعض تصاميمه فيما بلي.