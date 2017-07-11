دار Chaumet للمجوهرات تحتفل بباريس

تحت خيام سيرك باريسي قدمت دار Chaumet للجواهر مجموعتها الجديدة المستوحاة من حفلات الخطوبة والزفاف، ومراسم الاستقبال المهيبة، والمناسبات المرموقة، وفعاليات افتتاح دور الأوبرا، والمحافل الأرستقراطية، وأمسيات الافتتاح المسرحية، والحفلات الموسيقية الفاخرة التي تعيد إلى الأذهان أجواء العشرينيات الساحرة، والتي تتشاطر جميعها عنصر الموسيقى، مصدر السعادة والسرور عبر العصور.

استوحت دار Chaumet تشكيلة Chaumet est une fête

من أجواء #المناسبات_الباريسية_الساحرة وضيوفها المذهلين ومواقعها المميزة، والتي ينعكس ألقها جميعها على التشكيلة التي تتألق بفيض جميل من #الأحاسيس والجماليات؛ حيث استقت Chaumet

الإلهام من أربع دور موسيقية عالمية لتضفي مزيدًا من السحر والجاذبية على سيمفونيتها البصرية التي ستجعل من ترتديها تبدو وكأنها ملكة عظيمة .

يأتي طقم Pastorale anglaise في تصاميم من وحي دار الأوبرا الإنجليزية "جليندبورن" Glyndebourne المفعمة بالألق البريطاني مع لمحات من الريف الإنجليزي، بينما يجسّد طقم Aria passionata هيبة دار الأوبرا الإيطالية المذهلة "لا سكالا" La Scala في ميلانو ويتقد شغفًا بلون أحمر لافت. أمّا طقم Rhapsodie transatlantique’s ، فيتميّز بألوانه الهادئة التي تعكس فخامة دار أوبرا "ميتروبوليتان" Metropolitan في نيويورك وسحر المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، وأخيرًا يأتي طقم Valses d’hiver -المستوحاة من دار الأوبرا في فيينا ومقطوعات الفالس الرائعة للعظماء من أمثال شتراوس- في تصاميم تبعث على الإعجاب والسرور