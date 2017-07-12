هذا ما يفعله زيت جوز الهند بالبشرة والشعر والأسنان

يتميّز زيت جوز الهند بكونه حليفاً مثالياً لجمال بشرتكِ، وشعركِ وابتسامتكِ. فهو مضاد للشيخوخة، معالج للهالات السوداء، منعّم للبشرة، ومبيّض للأسنان.

اكتشفوا فيما يلي أبرز استعمالاته في المجال التجميلي:

- كريم لليل

هذا الزيت السحري قادر على تنعيم وتغذية البشرة، يكفي تطبيق بضع قطرات من زيت جوز الهند على وجهكِ قبل النوم لتستيقظي ببشرة ناعمة، مرطّبة ومشرقة.

- كريم مضاد للهالات السوداء

يتميّز زيت جوز الهند بغناه بالحوامض الدهنيّة مما يسهّل نفاذه إلى طبقات البشرة ليؤمن لها مفعولاً مرطباً ومنعماً. أما فوائده المضادة للالتهاب فتساعد على الحدّ من انتفاخ الجفون واحمرار العينين. ويساهم غناه بمضادات الأكسدة والفيتامين E في علاج وترميم خلايا البشرة التي تعرّضت للتلف. جرّبي خلط بضع قطرات من زيت جوز الهند مع القليل من زيت اللوز للعناية ببشرة محيط العينين والقضاء على الهالات السوداء.

- كريم لليدين

يساهم مفعول زيت جوز الهند المرطّب والمغذّي في العناية ببشرة اليدين، وهو يؤمن لها الحماية بفضل غناه بالفيتامين A وE ذات الخصائص المضادة للأكسدة والجذيرات الحرة. طبّقي القليل من زيت جوز الهند على بشرة يديكِ ودلكيها بلطف للحصول على نتائج فوريّة.

- كريم للعناية بالرموش والحواجب

يساعد زيت جوز الهند في ترميم وتغذية شعر الرموش والحواجب. طبّقيه مساءً بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة على الرموش والحاجبين للمساعدة على تجددها أثناء النوم.

- كريم لما بعد الحلاقة

معظم كريمات ما بعد الحلاقة الموجودة في الأسواق غالية الثمن وفيها الكثير من المواد الكيميائية. استبدليها ببضع قطرات من زيت جوز الهند على الساقين وتحت الإبطين لترطيب وتنعيم هذه المناطق التي تعرّضت لاعتداء شفرة الحلاقة.

- كريم معالج للدوالي

إذا كنت تعانين من مشكلة الدوالي على الساقين، احرصي على تدليك ساقيكِ يومياً بالقليل من زيت جوز الهند لتحسين حالتها بهذا العلاج الطبيعي.

- كريم للعناية بالأظافر

يمكنكِ تنعيم أظافركِ والجليدات المحيطة بها بتطبيق القليل من زيت جوز الهند عليها، ثم دلّكيها جيداً حتى نفاذ كامل الزيت الذي من شأنه أن ينشّط عملية نمو الأظافر ويخفف من ظهور الجليدات القاسية المحيطة بها.

- كريم مضاد للسيلوليت والتشققات

يساهم زيت جوز الهند في تنشيط الدورة الدموية، كما يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في طبقات البشرة، مما يتركها ناعمة ومثالية. طبقي هذا الزيت بشكل يومي على المناطق التي تظهر فيها التشققات والسيلوليت، ثم دلّكي جيداً للمساعدة في نفاذه إلى عمق البشرة وستلاحظين تحسّناً بارزاً في حالتها.

- كريم لتبييض الأسنان

يساعد زيت جوز الهند على تبييض الأسنان، كما يخفف من خطر التهابات الفم. يمكنكِ خلطه مع القليل من بيكربونات الصودا للحصول على معجون أسنان طبيعي يساعد على تبييض الأسنان في حالة استعماله مرة أو مرتين أسبوعياً.

- بلسم للشعر

إن تطبيق زيت جوز الهند على الشعر بعد غسله يساهم في ترميم التلف الذي يتعرّض له الشعر جراء استعمال المستحضرات الكيميائية، والتعرض للشمس، والإفراط في التعرض لحرارة مجفف الشعر والمكواة الكهربائية.

- بلسم للشفاه

يشكل زيت جوز الهند بديلاً مثالياً لبلسم الشفاه، فهو يساهم في التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الشفاه ويتركها مالسة وناعمة.

- كريم مضاد للبثور

طبّقي القليل من زيت جوز الهند على بثور الوجه التي تظهر بشكل مفاجئ على بشرتكِ، وكرّري هذه العملية حتى اختفاء البثور المزعجة

- كريم مزيل للماكياج

يتميّز زيت جوز الهند بفعالية كبيرة في إزالة ماكياج العينين، والشفاه، والبشرة. يكفي أن تأخذي مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتطبّقينها بحركات دائرية على كامل الوجه ثم تمسحين بشرتك بقطعة من القطن للتخلص من أي آثار للماكياج.