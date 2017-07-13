هذه أكثر الدول اهتماماً بالجمال حول العالم

كشف تقرير أعدّته الجمعية الدولية للجراحة التجميلية المعروفة بالـISAPS عن العلاجات التجميلية الأكثر شيوعاً حول العالم، وأكثر الدول تطبيقاً لها. اكتشفوها معنا فيما يلي:

تناول هذا التقرير رصداً لأكثر الجراحات التجميلية التي تمّ إجراؤها خلال العام 2016، وللدول الأكثر إقبالاً عليها. وقد احتلّت #الولايات_المتحدة المرتبة الأولى في هذا المجال، لتليها #البرازيل، وكوريا الجنوبية، والهند، والمكسيك.

وقد رصد التقرير 4,2 مليون إجراء تجميلي شهدته الولايات المتحدة في العام المنصرم، أي بنسبة 18,6 بالمئة من المجموع العالمي في هذا المجال. وقد احتلّت البرازيل المرتبة الثانية مع مليونين ونصف المليون إجراء تجميلي، أي بنسبة 10,7 بالمئة من الجراحات التجميلية في العام 2016.

واللافت في هذا التقرير احتلال الولايات المتحدة موقع الصدارة في مجال الجراحات التجميلية الخاصة بالصدر مع 19 بالمئة من المجموع العام، لتليها علاجات خاصة بتجميل الجسم كشفط الدهون، وتكبير الأرداف.

أما فيما يتعلّق بالجراحات التجميلية الخاصة بالوجه، فقد احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد البرازيل مع 430,375 إجراء، احتلّت فيها عمليات شدّ ورفع الجفون الصدارة، لتأتي بعدها عمليات تجميل الأنف، ثمّ شدّ الوجه.

العالم العربي

في عالمنا العربي، تشير الإحصاءات إلى أن أنواع الجراحات التجميلية الأكثر شيوعاً لا تختلف عن ما هي عليه في بقية أنحاء العالم. وتحتلّ #مصر مركز الصدارة بين الدول العربية في عدد جراحي التجميل، فيما يحتلّ #لبنان المركز الأول في عدد عمليات التجميل. كما أن أسعار عمليات التجميل في لبنان أقل مما هي عليه في العالم الغربي، ويقدّر سعر العمليات التجميلية في مصر بربع سعر العمليات نفسها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد احتلّت #السعودية المركز الثاني عربياً من حيث عدد جراحي التجميل، وتعتبر عملية نحت الجسم هي الأكثر شيوعاً في #السعودية. أما في #الإمارات فيبدو أن عمليات شفط الدهون وجراحات الثدي، وشدّ البطن هي الأكثر شيوعاً.

وتشهد #الكويت إقبالاً شديداً على عمليات تجميل الأنف وشفط الدهون، كما تبلغ نسبة الرجال الذين يخضعون للجراحات التجميلية حوالي 30 بالمئة من المجموع العام لمرضى الجراحات التجميلية في الكويت.

وينتشر الإقبال على الجراحة التجميلية في #تونس، حيث تزدهر السياحة التجميلية المرتبطة بشكل خاص باستخدام التقنيّات الحديثة وانخفاض أسعار الإجراءات التجميلية بنسبة 70 بالمئة عن ما هي عليه في أوروبا.