هل تعرفون هذه الأساليب في إخفاء الشعر الأبيض؟

يشكّل صبغ الشعر الحل الأكثر تداولاً لإخفاء علامات الشيب، ولكن هل تعلمون أن هناك وسائل عملية أخرى تساعد على إخفاء الشعر الأبيض يمكن اللجوء إليها كبديل مرحلي أو دائم لتلوين الشعر بمستحضرات كيميائية؟

- غيّري تسريحة شعرك:

في بعض الأحيان يكفي تغيير مكان الفرق أو اعتماد الشعر المجعّد بدل الشعر الأملس، أو حتى أخذ بعض خصلات الشعر من مكان إلى آخر لإخفاء الشعر الأبيض الذي يظهر في أماكن محددة من الرأس.

- استعيني بالماسكارا:

أطلقت بعض الشركات التجميلية أنواعا من الماسكارا أو الرذاذ الخاص بالشعر تساهم في إخفاء علامات الشيب خلال دقائق. ولكن في حال عدم توفّرها يمكنكِ الاستعانة بالماسكارا التي تستعملينها عادةً لتكثيف رموشكِ. يكفي أن تسرّحي بها الخصلات البيضاء للحصول على تغطية مثالية في هذا المجال.

- اعتمدي أكسسوارات الشعر:

تساعد أكسسوارات الشعر على إخفاء الشعر الأبيض، يمكنك الاستعانة بالمناديل الملوّنة والقبّعات الصيفيّة التي تضفي تميّزاً على إطلالتك. كما يمكنكِ اعتماد المشابك والأطواق المزخرفة التي تغطّي المناطق التي يظهر فيها الشعر الأبيض.

- اغسلي شعركِ بالقهوة:

تتمتع القهوة بفعالية مثبتة في مجال إخفاء الشعر الأبيض. أضيفي القليل من خلّ التفاح إلى كوب من القهوة الباردة وانقعي شعرك بهذا الخليط بعد الحمام لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. واظبي على تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاثة أسبوعياً لتلاحظي تدريجياً أن شعركِ الأبيض بدأ يصطبغ بلون القهوة.

- جرّبي نقيع المريميّة:

تتميّز نبتة المريمية بفوائدها في علاج الشعر الخفيف والباهت، كما تتمتع بفعالية في إعادة الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي. اغلي 5 ملاعق كبيرة من المريمية في كوب من الماء واتركيها حتى تبرد ثم أضيفي إليها نصف كوب من الشاي المغلي وملعقة صغيرة من بودرة القرنفل.

اخلطي على حدة ملعقتين من الحناء في نصف كوب من الماء وأضيفيها إلى الخليط السابق، ثم مديه على شعركِ واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو والماء، ستلاحظين أن الشعرات البيضاء اختفت. كرّري استعمال هذه الخلطة مرة كلّ أسبوعين للحفاظ على النتيجة المرجوة.

- حضّري لوشن الأعشاب:

اخلطي نصف كوب من الريحان المجفف مع ملعقة من إكليل الجبل الجاف. أضيفي إليها كوبين من الماء الساخن وضعيها على النار لتغلي مدة ربع ساعة، ثمّ اتركيها حتى تبرد نهائياً. صفّي الخليط واحتفظي به في قارورة بخّاخة لتستخدميه على شعركِ بعد غسله وتجفيفه جيداً بالمنشفة. واظبي على استعماله بعد كلّ مرة تغسلين بها شعرك للحصول على تغطية للشعر الأبيض.