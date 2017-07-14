الملكة ليتيزيا تحمل ألوان الصيف إلى لندن

المعروف عن #ليتيزيا #ملكة_إسبانيا أنها تتمتع بأناقة عصرية بعيدة عن البهرجة والتكلّف، ولذلك فهي تشكّل مثالاً أعلى بالنسبة للعديد من النساء حول العالم اللواتي يتابعن إطلالاتها ويسعين إلى التشبّه بها.

إن عمل الملكة ليتيزيا في مجال الصحافة قبل زواجها بالملك فيليبي يجعلها تقدّر جيداً الدور الأساسي الذي يلعبه اختيار الإطلالة المناسبة في جعلها قريبة من الناس. استعرضوا معنا فيما يلي خيارات ملكة إسبانيا في مجال الأناقة خلال زيارتها الرسمية مؤخراً إلى لندن. واختبروا معنا أهمية رسالة التواصل التي يمكن أن يحملها المظهر في حياتنا العصرية:

- وصلت الملكة ليتيزيا إلى مطار #لندن بتصميم أبيض من Hugo Boss تألّف من تنورة وتوب تميّزا ببساطة القصّة والخامة. وقد نسّقتهما مع حقيبة وحذاء باللون البيج من جلد الثعبان. وقد حافظت على أناقتها الصيفية اللافتة رغم أن الجو الماطر استقبلها لدى وصولها إلى العاصمة البريطانية.

- في اليوم الأول من زيارتها، اختارت ليتيزيا معطفاً صيفياً من التويد ارتدته فوق ثوب حريريّ تزيّنت أطرافه بالدانتيل. تزيّنت إطلالتها باللون الأصفر وحملت توقيع المصمم الإسباني Felipe Varela، كما لفتنا تنسيق الزي مع قبعة، حقيبة وقفازات باللون الأصفر فيما بقي اختيار الحذاء حيادياً باللون البيج.

- للعشاء الرسمي الخاص مع #الملكة_إليزابيت، اختارت الملكة ليتيزيا ثوباً عاري الكتفين باللون الأحمر تميّز بتطريزه الغني. وقد حمل توقيع مصممها المفضل Felipe Varela. وقد تزيّنت بتاج ومجوهرات ماسية كمّلت إطلالتها الملكيّة.

- لدى لقاء ولي العهد البريطاني #الأمير_تشارلز وزوجته، اختارت الملكة ليتيزيا معطف "ترنش" باللون الأحمر الداكن حمل توقيع دار Burberry البريطانية. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة حمراء وحذاء باللون البيج العاري.

- خلال إحدى الزيارات النهارية اختارت الملكة ليتيزيا تنورة من Carolina Herrera شوهدت وهي ترتديها عدة مرات سابقاً، وقد نسّقتها مع قميص حريري باللون الكحلي وصندل باللون نفسه.

فما رأيكم بإطلالات هذه الملكة العصريّة؟