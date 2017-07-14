أطلقت دار Hermes ساعاتها النسائية الجديدة التي تحمل اسم Slim d’Hermès والتي تتميز بأناقتها وخفة ظلها، إذ أراد Philippe Apeloig أن يصمم ساعة تجسد مقطوعة موسيقية من خلال الحرفية في الشكل والرقة في حجم الساعة الجديد، ما أبرز تناقضا واضحا ومتوازنا في مجموعة ساعات Hermès الجديدة التي طرحت باللونين الأسود المبهم والأبيض الشفاف بلون الماغنوليا، ما يعكس البساطة المطلقة في المظهر.
هيرمس تطلق ساعاتها النسائية الجديدة بـ"أناقة"
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