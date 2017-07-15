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دار فالنتينو تخرج عن المألوف في أسبوع الأزياء الباريسي

المصدر: باريس - ليث بزاري
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قدم مصمم دار Valentino للأزياء، بيير باولو تشيوري، مجموعته للخريف والشتاء المقبلين في الخياطة الرفيعة Haute Couture.

مجموعة يرى مصممها أن القيم الحقيقية لهذا النوع من الحياكة لا تشاهد في القطع في معظم الأحيان، وأن الفساتين الراقية الملمس لا تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل والحياكة في المشاغل.

بدت المجموعة الشتوية وكأنها فساتين يومية، فالبحث في التناغم والتنافر يتوج باللون الأسود الأنيق، فلسفة انعكست في مجموعة متناقضة المظهر، فالكاب غطى جزءا من قبعات بعض قطع العرض إلى جانب الفساتين التي حيكت من قماشين أو أكثر أحيانا.

أما الألوان فتراوحت بين الزهري والأبيض والأحمر والأزرق والبيج، كما شوهدت حقائب صغيرة على شكل حيوانات كنوع من الإكسسوارات.

مصمم دار أزياء فالنتينو بيير باولو تشيوري والزميل ليث بزاري مصمم دار أزياء فالنتينو بيير باولو تشيوري والزميل ليث بزاري

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