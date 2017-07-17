لتكن الضفيرة تسريحتكِ المفضّلة هذا الصيف

تشكّل #الضفائر أكثر #التسريحات عملية لفصل #الصيف، فهي تتميّز بطلّة شبابية تناسب الطقس الحار وتبرز الطابع الأنثوي الرومنسي لإطلالتكِ دون أن تكون متكلّفة أو صعبة التطبيق. تابعي فيما يلي نصائحنا التي ستسهّل عليكِ تنفيذ هذه #التسريحة وتعرّفي من خلال الصور المرفقة على أحدث تسريحات الضفائر لهذا الموسم:

- الضفائر ليست تسريحات خاصة بالعطلة فقط، إذ يمكنكِ اعتماد بعض تصاميمها لأوقات العمل والبعض الآخر للسهرات والمناسبات الليلية.

- تضفي الضفائر لمسات من المرح على #إطلالتكِ ومن فوائدها أنها تجعلكِ تبدين أصغر سناً.

- لا تفرطي في تطبيق #مستحضرات تسريح الشعر لدى اعتماد التسريحات التي تقوم على الضفائر، وذلك للمحافظة على اللمسة الطبيعية التي تحتاجها مثل هذه الإطلالات.

- إن اعتماد تسريحة الضفيرة الجانبية على الكتف مثالية لتتناسب مع إطلالاتكِ المسائية، أما ضفيرة ذيل السمكة الشهيرة فلا يمكن تطبيقها سوى إذا كان شعركِ كثيفاً وطويلاً.

- يمكنكِ تحويل تسريحة الضفيرة إلى كعكة منخفضة في منتهى الأناقة. اربطي شعركِ على شكل ذيل حصان منخفض ثم حوّليه إلى ضفيرة تلفينها على شكل كعكة وثبّتي الأطراف أسفل رباط الشعر.

- تناسب ضفيرة التاج الإطلالات الرسمية وغير الرسمية على السواء، وهي تعتمد على الضفيرة التي تلتفّ حول الرأس لتمنحكِ إطلالة أنثوية راقية.

- تساعد الضفيرة العالية على إبراز قسمات وجهكِ ولفت الانتباه إلى إطلالتكِ. ابدئي بتطبيق ذيل حصان مرتفع عند قمة الرأس، ثم اعمدي إلى تحويل خصلاته إلى ضفيرة يمكنكِ إضافة بعض خصلات الشعر المستعارة إلى ضفيرتكِ إذا كان شعركِ خفيفاً.