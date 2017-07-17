25 نصيحة لماكياج صيفيّ يدوم طوال اليوم

يشكّل الحفاظ على ثبات #ماكياج السحنة والعينين خلال فصل الصيف بطقسه الحار والرطب، مهمّة مستحيلة بالنسبة للعديد منا. ولكن خبراء التجميل يملكون أكثر من وسيلة ونصيحة في جعبتهم لتحويل هذه المهمة من مستحيلة إلى ممكنة... تعرّفي على أهم توصياتهم في هذا المجال للحصول على ماكياج مشرق ومتألّق في كل الأوقات.

1- للحصول على أقرب لون تطابقا مع البشرة، اختاري لون بودرة أفتح بثلاث درجات من لون كريم الأساس الذي تستخدمينه.

2- استخدمي بودرة الوجه فوق كريم الأساس أو فوق الكريم المرطب للحصول على طلة طبيعية والتخلص من اللمعان. إن وضع القليل من البودرة السائبة يثبت كريم الأساس والكونسيلر، ويمنح وجهك شكلاً مخملياً وطبيعياً. ويساعد كذلك على تمويه ماكياج العين أو البلاشر.

3- اغمسي فرشاة #البلاشر أو البودرة في البودرة السائبة. هزيها لإزالة الفائض وتجنب التوزيع غير المتكافئ للمستحضر على الوجه ثم طبقي البودرة على الوجه بكامله والعنق.

4- للحفاظ على طلة خالية من العيوب، استعيني بالبودرة المضغوطة خلال النهار وطبقيها باستخدام اسفنجة أو فرشاة بودرة نظيفة.

5- إذا كنت تجاوزت الثلاثين عاماً، تجنبي وضع البودرة تحت العينين لأنها تجعل الخطوط الرقيقة والتجاعيد تبدو أكثر وضوحاً.

6- احتفظي في حقيبتك بمناديل الوجه المضادة للمعان البشرة، فهي تساعد على التخلص من اللمعان دون إفساد الماكياج.

- لعيون واسعة وأنيقة:

7- طبقي ظلال عيون فاتحة اللون على كامل الجفن من خط الرموش إلى عظمة الحاجب، ولكن لا تتجاوزيها.

8- حددي تجعد الجفن باستخدام لون متوسط أو داكن. وكلما كان اللون أغمق كانت الطلة أكثر بروزا.

9- لتوسيع العينين بحيث تبدو أكثر حيوية، ضعي نقطة من لون مضيء في الزاوية الداخلية لكل عين.

10- عند اختيار لون ظلال العيون، تذكري أن الألوان الباستيلية تبدو أنعم في حين أن اللون الأغمق يبدو أكثر درامية عند وضعه.

11- لتحقيق طلة رائعة للمساء، استخدمي ألواناً فاتحة ومتوسطة وداكنة بدرجات ألوان متدرجة. ضعي اللون الداكن على طول خط الرموش، واللون المتوسط على التجعد، واللون الفاتح حتى عظمة الحاجب ولكن لا تتجاوزيها. موهي هذه التدرجات بحيث تبدو الألوان كأنها تتداخل مع بعضها البعض.

12- لتوسيع العينين وجعلها تبدو أكثر حيوية، ضعي نقطة من ظلال عيون مضيئة في الزاوية الداخلية لكل عين.

13- لتحقيق تأثير دخاني جذاب، تتبعي الرموش العلوية والسفلية بظلال عيون داكنة ثم موهيها باستخدام فرشاة للمزج. ويمكن أن تفعلي هذا فوق الآي لاينر أيضاً.

14- لوضع آي لاينر يبدو طبيعياً وإعطاء الانطباع برموش أكثر سماكة، استخدمي قلم عينين بنيا داكنا، واضغطي بدقة سلسلة على النقاط بين الرموش على طول خط #الرموش.

15- للحصول على طلة أنيقة، ارسمي بالآي لاينر خطاً رفيعاً منتظماً على طول الرموش العليا.

ولتحقيق طلة بارزة، ارسمي خط داخل خط الرموش (أقرب ما يمكن إلى الرموش) ثم على طول خط الرموش.

- لنظرات تتألق إشراقاً:

16- ضعي طبقة رقيقة واحدة من الماسكارا على الرموش العليا والسفلى. للحصول على طلة أكثر بروزاً، دعي الطبقة الأولى تجف تماماً ثم ضعي طبقة ثانية مع التركيز على قاعدة الرموش.

17- لتوسيع عينيك كثيراً، استخدمي عاقصة الرموش قبل وضع الماسكارا. اعقصي الرموش بلطف عند القاعدة، ولكن لا تعقصي أبداً إلى أبعد من منتصف الرموش. لا تثبتي العاقصة على منطقة واحدة لفترة طويلة وإلا ستحصلين على زاوية حادة.

18- لا ترجي فرشاة الماسكارا في علبة الماسكارا، لأن هذا يحبس الهواء في الداخل ويسبب جفاف الماسكارا. بدلاً من ذلك، لفي فرشاة الماسكارا لتجميع المزيد من الماسكارا على الفرشاة.

- لحواجب محددة ومشذبة:

19- مشطي حواجبك للأعلى باستخدام فرشاة الحواجب. استخدمي مقص مستقيم صغير وقصي بحذر الشعرات الطويلة جداً أو المجعدة ثم مشطي الحواجب ثانية لتتخذ شكلها الطبيعي.

20- امسكي القلم على طول جانب الأنف للتأكد أن الحافة الداخلية لحواجبك على نفس مستوى الزاوية الداخلية لعينيك.

21- حركي القلم بحيث يتقاطع مع قزحية العين. يجب أن يكون قوس الحواجب على نفس مستوى القلم.

22- ضعي القلم بزاوية من الحافة الخارجية للأنف إلى الزاوية الخارجية للعين لتحديد أين يجب أن تنتهي الحواجب.

23- أزيلي الشعرات في الأماكن اللازمة واملئي الحواجب بقلم ناعم أو باستخدام البودرة.

24- مشطي الحواجب بفرشاة الحواجب وضعي جل خاص بالحواجب لتثبيتها.

25- إذا كنت تعانين من فراغات في الحاجبين، استيعيني بقلم تخطيط الحاجبين لتعبئتها على أن تختاريه بلون بني أو رمادي وفق ما يتناسب مع لون شعركِ.