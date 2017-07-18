سوف تذهلكم فوائد القرفة في تفتيح لون الشعر

إذا كنتم تخافون من إلحاق الضرر بشعركم جراء استعمال مستحضرات كيميائية مفتّحة للونه، فإن الاستعانة بمسحوق #القرفة في هذا المجال سوف يؤمن لكم نتائج مثالية مع الحفاظ على مظهر شعر صحي تفوح منه رائحة طيّبة.

لتحضير قناع القرفة المفتّح للون #الشعر لن تحتاجوا سوى لبضعة مكوّنات متوفرة في معظم المنازل: مسحوق القرفة، القليل من العسل، بلسم للشعر والقليل من عصير الليمون.

قناع القرفة

اخلطي فنجانا من العسل مع فنجان من #بلسم الشعر الذي تستعملينه عادةً، وأضيفي إليهما ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من بودرة القرفة. اتركي هذا الخليط يتفاعل لمدة نصف ساعة على الأقل، فالعسل يحتوي على مادة بيروكسيد الهيدروجين الذي يؤدي تفاعلها مع المواد الأخرى الموجودة في هذا القناع إلى تفتيح لون الشعر بشكل تدريجي.

خلال انتظار مكوّنات هذا القناع حتى تتفاعل مع بعضها بعضا، احرصي على تسريح شعركِ جيداً لفكّ تشابكه وتسهيل تطبيق القناع عليه. واعلمي أن تفتيح الشعر بواسطة القرفة يختلف من حيث مفعوله عن تفتيح الشعر بمادة "بيروسكيد الهيدروجين" التي يتمّ استعمالها عادةً في صالونات تصفيف الشعر.

عند تطبيق قناع القرفة على #الشعر_الأسود سوف يتحوّل لونه بعد عدة مرات من تطبيق هذا الخليط إلى بني فاتح مع لمسات نحاسيّة. وعند تطبيقه على الشعر الأحمر سوف يتحوّل لونه إلى النحاسي القوي مع لمسات بنيّة. أما عند تطبيقه على الشعر البني الفاتح فسوف يصبح لونه أفتح مع لمسات نحاسية، وعند تطبيقه على الشعر البني الداكن فسوف يتحوّل لونه إلى بني فاتح مع لمسات نحاسية. وفي حال تطبيقه على الشعر الأشقر سوف تحصلين على أشقر أفتح مع لمسات بنيّة.

اختبار الحساسية

قبل تطبيق هذا القناع على الرأس، يُنصح بتطبيق القليل منه على الجهة الداخلية من الذراع لإجراء اختبار للحساسية. أما في حال ملاحظة أي تحسّس للبشرة تجاهه فمن الأفضل عدم تطبيقه على الشعر. كما أن من شأن هذا القناع أن يشعركِ ببعض الحرارة عند تطبيقه على الشعر ولكن عند أي إحساس بتهيّج في جلدة الرأس أو إحساس بالحروق، فمن الأفضل إزالته مباشرةً.

من الضروري تطبيق هذا #القناع على شعر رطب ومُسرّح جيداً، ويمكن تطبيقه بواسطة اليدين بدل الفرشاة ليصل إلى جميع خصلات الشعر. أما عند الإحساس بأنه سميك جداً فيمكن أن تضيفي إليه ربع كوب من الماء، وإذا كان شعركِ كثيفا جداً يُنصح بتقسيمه إلى عدة أقسام وتطبيق الخليط على كل قسم على حدة للتأكّد من وصوله إلى كافة خصلاته.

اتركيه يأخذ وقته

بعد الانتهاء من تطبيق القناع، ضعي على شعركِ قبعة بلاستيكية كتلك التي تستعمل خلال #الاستحمام واتركي له المجال ليتفاعل أي لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات. يمكنكِ أيضاً تركه على شعركِ طوال الليل إذا كان الأمر ممكناً.

أما عند غسل شعركِ، ورغم إحساسكِ بأن #العسل الموجود في هذا الخليط يلتصق بشعركِ إلا أن القرفة هي التي ستكون الأصعب عند إزالتها. حاولي غزالة الخليط عن شعركِ من خلال شطفه بالماء الجاري قبل غسله بالشامبو على أن تعيدي تكرار استعمال الشامبو مرتين أو ثلاثا للتخلّص من أي أثر للقناع على شعركِ. واعلمي أن النتيجة لن تكون بارزة جداً منذ التطبيق الأول، ولكن تكرار استعمال هذا القناع هو الذي سيجعل لون شعركِ يبدو أفتح مما هو عليه.

إضافات تعطي نتائج مفيدة

إذا كان شعركِ جافاً ومجعّداً، يمكنكِ استبدال بلسم الشعر الموجود في الخليط بالكمية نفسها من زيت الزيتون الذي يتميّز بفوائده المرطّبة، ولكن اعلمي أن إزالته عن الشعر ستكون أصعب من إزالة البلسم.

يمكنكِ أيضاً أن تضيفي القليل من بودرة #الهال إلى هذا القناع، فهو يتمتع بمفعول منشّط لتفاعل "بيروكسيد الهيدروجين"، كما يمكنكِ إضافة 3 أو 4 حبّات من الفيتامين C الفوّار إلى الخليط فهو يقوّي الشعر ويساعد في تفتيح لونه.

وللحفاظ على النتائج التي تمّ التوصّل إليها، يُنصح بغسل الشعر بشامبو يحتوي على خلاصة #البابونج وبإضافة نقيع البابونج إلى ماء تفويح الشعر.