سوف يفاجئكم مصدر جلود أساور هذه الساعات الفاخرة

إن المرأة التي تهتمّ بظهورها وتحرص على اتباع اتجاهات الموضة، لا تأبه بالوقت الذي يمرّ بل تبحث دائماً عن الساعة المتجددة التي تواكب مرور الوقت بلمسات أنثوية، وطابع فريد، ولمسة مرحة.

لهذه المرأة تم ابتكار التصاميم الجديدة من ساعة Petite Promesse التي تحمل توقيع دارBaume&Mercier السويسرية الفاخرة. تتقن هذه الساعة تلبية رغبات النساء في مجال التجدد، كما أنها تتقن الدمج بين مراعاة الموضة واحترام الطبيعة. وأحدث اكتشاف لها في هذا المجال هو جلد "بانكا" العائد لسمك التروت الذي شكّل سواراً مثالياً لهذه الساعات وتلوّن بتدرجات مشرقة ومرحة.

- مادة ابتكارية جديدة:

تمّ ابتكار جلد "بانكا" في فرنسا، أما مصدره فسمك السلمون المرقّط وهو صنف من الأسماك عالية الجودة اشتهر في البداية للحمه الفاخر الذي نجده في مطاعم فخمة، إذ تتم معالجة الأسماك وتربيتها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها تحتلّ فيها رفاهية الحيوان المرتبة الأولى قبل البحث عن الإنتاجية.

- ألوان عصرية وأنماط فريدة:

الجلود المستعملة في تنفيذ سوار هذه الساعة تتميّز بكونها فريدة، حيث إن حراشف التروت تشكّل أنماطاً متباينة تعزّزها عملية الدبغ. وهي تتخذ 3ألوان زاهية: الأحمر المشرق، الأخضر الواثق، ولون أزرق زاهي وأنيق.

- جلود طبيعية فاخرة:

تتميّز الجلود التي تُصنع منها أساور ساعات Petite Promesse بكونها منتجا فخما وحصريا، فهي ذات طبيعة مرنة ومتينة في الوقت نفسه. وقد تمّ صبغها بأوكسيدات معدنية تلوّن بشفافية وتبرز أنماط الحراشف الطبيعية مع الحفاظ على سماكتها وتعزيز جمالها.

وللحصول على هذه النتيجة، يتمّ تربية الأسماك التي تنتج هذه الجلود في مزرعة خاصة تقع في قلب بلاد الباسك الفرنسية وتحديداً في قرية بانكا. تقع المزرعة حول طاحون عائد للقرن السابع عشر يغذّيه نبع عذب، وتوفّر جودة المياه والطبيعة المحميّة ظروفاً استثنائية مواتية لتربية هذه الأسماك التي تنتج جلوداً فاخرة تضفي لمسات من التميّز على ساعات Baume&Mercier الجديدة.