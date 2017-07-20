ألوان كاليفورنيا في مجموعة ماكياج شانيل للخريف والشتاء

لابتكار مجموعة #ماكياج الخريف والشتاء، انطلقت لوشيا بيكا، مصممة الماكياج والألوان لدى دار #شانيل CHANEL في رحلة إلى كاليفورنيا لتستوحي من أضواء وألوان هذه المدينة أفكاراً ونقاط انطلاق لعمليتها الإبداعية.. بدءاً من سديم الفجر وخطّ الساحل المشبّع بأشعة الشمس، وصولاً إلى أضواء المدينة واللون الأسود الرملي لوسط مدينة لوس أنجلوس.

لهذا الغرض، قامت بيكا بتصوير لحظات عابرة، لإيجاد درجات متفاوتة جديدة من الألوان بهدف تغذية مجموعتها للخريف والشتاء. وأوضحت بيكا قائلةً: "أشعر بشغف كبير تجاه كل لون".

وأضفت بيكا نظرتها لتوافقات لونيّة جديدة وحسّاً شعرياً جديداً على المجموعة. وعلى سبيل المثال، ابتكرت بيكا لوحة ألوان LES 4 OMBRES ROAD MOVIE EYESHADOW PALETTE، التي تحتوي على لون البحر الأزرق الساتاني المائل إلى الخضرة، واللون النحاسي الساتاني، والبيج الصخري الخالي من اللمعيّة، والأخضر الداكن المائل إلى الزرقة بدرجات ثانوية رمادية.