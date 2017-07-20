انتبهي لهذه الأخطاء الـ8 عند غسل شعرك

كل امرأة ترغب بأن يكون شعرها حريرياً وناعماً، ولكن هذه النتيجة لن تكون ممكنة إذا كنت تغسلين شعرك بالطريقة الخاطئة. اعتمدي دائماً على استعمال #المستحضرات المناسبة للعناية بشعركِ ولا تنسي غسله بالطريقة الصحيحة. تعرّفي فيما يلي على أبرز الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها في هذا المجال:

الخطأ الأول: تجفيف الشعر بالمنشفة

إن فرك #الشعر الرطب بالمنشفة لتجفيفه يمكن أن يلحق به الكثير من الأذى، ولذلك من الأفضل لفّ الشعر الرطب بالمنشفة وتركها عليه حتى تمتص كل الماء والرطوبة ثمّ تركه يجفّ في الهواء الطلق.

الخطأ الثاني: استعمال الكثير من الشامبو

إن العناصر الكيمياوية الموجودة في #الشامبو يمكن أن تلحق الأذى بالشعر لدى الإفراط في استعمالها. ولذلك من الأفضل اختيار الشامبوهات الغنية بالعناصر الطبيعية وتجنّب #غسل_الشعر أكثر من مرتين أو ثلاث كحدّ أقصى أسبوعياً.

الخطأ الثالث: فرك الشعر بقوة أثناء غسله

إن فرك الشعر بقوة أثناء غسله من الأسباب الأساسية وراء تكسّره، ولذلك يجب أن تبقى حركات الفرك ثابتة وهادئة في الوقت نفسه وذلك لتنظيف الشعر دون إلحاق الأذى بأليافه والتسبب بتكسره.

الخطأ الرابع: عدم تخصيص الوقت الكافي لغسل الشعر

إن جذور الشعر هي المنطقة الأهم فيه، ولذلك يجب غسلها بطريقة صحيحة وأخذ الوقت لتنظيفها بنعومة ثمّ تفويحها جيداً للتخلّص من آثار الأوساخ والإفرازات المتراكمة على سطحها.

الخطأ الخامس: عدم استعمال الكونديشنر

إن استعمال #البلسم أو الكونديشينر يرطّب الشعر ويساعد على فكّ تشابكه، كما أنه يحافظ على لمعانه ويجعل معدّل الحموضة فيه، المعروف بالـPH، مستقراً. ولكن يجب تطبيق البلسم على طول الشعر وأطرافه دون الاقتراب من الجذور لتجنّب إثقالها بهذا المستحضر.

الخطأ السادس: عدم غسل الشعر كفاية

تختلف حاجة الشعر إلى التنظيف باختلاف نوعه، إذ يمكن الاكتفاء بغسل الشعر الجاف والخشن مرة أسبوعياً، فيما يحتاج الشعر الدهني والناعم إلى غسله مرة كلّ يومين بواسطة شامبو خاص بالغسل المتكرر. أما عدم احترام طبيعة الشعر في هذا المجال، فيمكن أن تُلحق الأذى به وتسبّب تعبه وتلفه.

الخطأ السابع: غسل الشعر بالماء الساخن جداً

يشكّل الماء الساخن أحد ألدّ أعداء الشعر، فهو يعرّضه للتعب والتلف ولذلك عليكِ استبداله دائماً بالماء الفاتر الذي يساعد على تفعيل رغوة الشامبو دون إلحاق الأذى بألياف الشعر.

الخطأ الثامن: استعمال مجفّف الشعر

إن الاستعمال المتكرر لمجفّف الشعر يدمّر أليافه رغم أنه يجعلكِ تختصرين الكثير من الوقت في عملية التجفيف.

ابتعدوا عن هذه الأخطاء وسوف تلاحظون أن شعركم يحافظ على صحته ولمعانه في كافة الظروف.