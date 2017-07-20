100 تحفة تجسّد معاني السعادة من"بولغاري"

أطلقت دار Bulgari مجموعتها الجديدة من المجوهرات الراقية ضمن حفل ضخم نظّمته في مدينة #البندقية.

وقد اختارت الدار الإيطالية الفاخرة الاحتفال بمبدأ "الاستمتاع بالحياة" من خلال مجموعة من المجوهرات حملت اسم Festa أو"الاحتفال".

هذه #المجموعة ضمّت 100 تحفة من المجوهرات والساعات التي صُممت خصيصاً تعبيراً عن تكريم الدار وتقديرها لمشاعر السعادة الحقيقية التي تخلقها الاحتفالات والكرنفالات الإيطالية الشهيرة.

وقد قالت لوسيا سيلفستري، مديرة قسم الإبداع الفني في دارBulgari عن منابع إلهام هذه المجموعة: "إن السعادة هي منبع الإلهام الرئيس لمجموعة Festa، فمشاعر الابتهاج والفرح وتقاسمها مع الآخرين في احتفال عام أو خاص تشكّل إلى حدّ بعيد ركيزة أساسية من ركائز فن الاستمتاع بالحياة الإيطالية. فالكرنفالات باتت قيمة متأصلة في نمط حياتنا وعيشنا. وفكرة السعادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأفكار Bulgari، إذ إن أحد الأهداف التي نريدها لمجوهراتنا هي إشاعة الإحساس بالبهجة والسعادة في نفوس السيدات اللواتي يتزيّنّ بها".

فيما يلي اخترنا لكم من هذه المجموعة بعض القطع التي ندعوكم للتعرّف عليها:

1 - عقد The Green Liz المرصّع بالماس ويزيّنه حجر زمرد كبير. وهو يشبه عقداً سبق أن أهداه ريتشارد بورتن إلى زوجته الممثلة إليزابيت تايلور في عيد ميلادها الأربعين.

2 - عقد Italian Gelati الذي يحتفي بالمثلجات الإيطالية التي ترتسم عليه. وهو مصنوع من #الذهب الوردي ومرصّع بأحجار متنوّعة منها: ألماس، والزمرد، والأونيكس، واللؤلؤ.

3 - خاتم Torta Al Cioccolato الذي يأخذ شكل قالب حلوى بالشوكولاتة، ويتكوّن من الذهب الوردي المرصّع بالمرجان، والسفير، والزمرد، والماس.

4 - عقد Il Magnifico Di Bulgari الذي يتزيّن بحجر سفير ضخم مصدره جزيرة سريلانكا ويبلغ وزنه حوالي 180 قيراطاً، وهو مرصّع بحبّات ماسية يبلغ وزنها حوالي 29 قيراطاً.

5 - أقراط Tamburelli المستوحاة من آلة إيقاعية تشبه الطبلة وترافق الاحتفالات الإيطالية. تمّ تصميم هذه الأقراط من الذهب الوردي وترصيعها بأحجار الروباليت البنفسجية، والتورمالين الوردية بالإضافة إلى الماس.

6 - بروش Cavallo الذي يجسّد رأس حصان من الذهب الأبيض تمّ ترصيعه بأحجار الماس والياقوت.

7 - عقد Trenino الذي يتخذ شكل قطار ينتقل فيه الأطفال داخل مدينة الملاهي، وقد تمّ صنعه من الذهب الوردي وترصيعه بأحجار الروباليت، والزمرد، والماس.

8 - عقد Palloncini المصنوع من الذهب الوردي والماس، والمزيّن بأحجار الأكوامارين، والأميتيست، والتورمالين التي تتخذ شكل بالونات ملوّنة.

9 - عقد Pacco Regalo الذي يتخذ شكل قلادة تجسّد هدية مرصعة بأحجار الجاد والماس.