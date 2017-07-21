هكذا تحزمين أمتعتك لثلاث رحلات صيفيَّة

قبل أن تبدئي بتكديس الملابس في حقيبتك الصيفيَّة خططي ما الذي ستقومين به في رحلتك المقبلة، واسألي نفسك عن الأماكن التي سوف تترددين عليها، وتنبّهي إلى أنك ستخرجين في اليوم الواحد مرتين على الأقل: صباحاً ومساءً. ولمساعدتكِ، وضبنا لكِ 3 حقائب لثلاث رحلات صيفيّة، اطلعي على محتوياتها فيما يلي.

* نسقي إطلالاتكِ بطريقة أنيقة وذكية

عندما تخططين ما الذي سوف ترتدينه في الصباح والمساء، وفري طاقمين من #الملابس في واحد، فمثلاً بدل أن تضعي في حقيبتكِ زوجين من البنطلونات واثنين من القمصان اختاري طقماً واحداً، لكن أضيفي إليه قطعاً تغير في طلتك. اختاري بنطلون من الدنيم باللون الأزرق الغامق أو الفاتح، إلى جانب ألوان موحدة كالأبيض، وأضيفي إليه سترة مخططة أو مزينة بالرسومات الملونة. على أن تعتمدي ألواناً فاتحة في النهار وغامقة في الليل.

* اعتمدي على الإكسسوارات

تذكّري دائماً أن #الإكسسوارات تضيف لمسة #أناقة على ثيابك. اختاري للصباح إكسسوارات بسيطة جداً مثل قلادة صغيرة براقة مرفقة بأقراط صغيرة وساعة عمليَّة وأنيقة. أما في الليل فاختاري طقماً من ساعة وخاتم وعقد وأقراط تناسب عدة خيارات في ملابسك. أما بالنسبة للحقائب، فاختاري حقيبة عمليَّة للنهار ومناسبة لجميع ثيابك، أما لليل فاختاري حقيبة معدنية تتناسب مع العديد من إطلالاتكِ. ومن ناحية الأحذية اختاري حذاء رياضياً للصباح وآخر رسمياً من غير كعب، وضعي لليل أحذية تناسب ثيابك.

* 3 رحلات صيفية

رحلة بحرية

إذا كانت رحلتك إلى أجواء بحريَّة رتِّبي حقيبتك بكل ما هو قطني وخفيف الملبس، وبألوان صيفيَّة كالأصفر والبرتقالي والأبيض والوردي. ضعي فيها #ملابس_البحر الخاصة بك، ولا تنسي وشاح البحر والفستان القطني الذي تقومين بارتدائه بعد السباحة. بالإضافة إلى القبعة الخاصة بالبحر والتي تكون من القش لتحميك من أشعة الشمس الحارقة. ولكي تحافظي عليها في رحلتك البحرية قومي بغسلها بالماء العذب حتى تتخلص من ملح البحر وضعيها في مكان رطب بعيداً عن الشمس حتى لا تفقد مرونتها وتجف، لا تنسي حذاء البحر المطاط الخاص بالسباحة والمشي في نفس الوقت ليحميك في كل الأوقات من الأحجار والزجاج العالق بشاطئ البحر. أما بالنسبة للإكسسوارات فلن تحتاجي إلا لنظارة شمسيَّة عريضة تحمي عينيك.

ولتكتسبي لوناً رائعاً في هذه الرحلة البحرية تحتاجين أولاً لكريم واقٍ وكريمات تؤمن لكِ الحماية من أشعة الشمس.

أما في الليل فتحتاجين إلى فستان قطني باللون الأسود وصندل ذهبي مكشوف القدم من غير كعب عالٍ، وإكسسوارات كبيرة باللون الفيروزي. ولطلة سحرية اختاري مكياجا بألوان النحاس وغروب الشمس، وعطراً منعشاً يناسب هذه الرحلة.

رحلة إلى الأماكن التاريخيَّة

إذا كانت رحلتك إلى المتاحف والأماكن الأثريّة، رتبي حقيبتك بثياب عمليَّة تساعدك على الحركة. ففي الصباح تحتاجين إلى ثياب خفيفة، خاصةً إذا كانت رحلتك إلى المتاحف المكشوفة، أما إذا كانت الأرض صحراوية فتحتاجين إلى قميص بنصف كم وسروال قصير و #حقيبة عمليَّة. ولا تنسي أن تضعي قبعة للرحلات لتحمي رأسك من أشعة الشمس وساعة عمليَّة وحذاء رياضياً يساعدك على التنقل ووشاحاً تضعينه حول رقبتك.

وضعي في حقيبة العناية بالبشرة كريماً واقياً من أشعة الشمس، ومستحضراً مغذياً، ومرطباً للشفاه، وكريماً مطهراً لليدين، ورذاذ الماء لتنعشي بشرتك بين الحين والآخر.

أما في الليل، ولرحلة تتضمن زيارة مطعم في مكان تاريخي أو مقهى، ضعي في حقيبتك سروالاً من القطن باللون الكحلي، وقميصاً قطنياً باللون الأبيض، وجاكيت قطنية تضعينها بطريقة منسدلة على كتفيكِ. واختاري حذاء بدون كعب يناسب ثيابك، وحقيبة كيكلاسية، ورصعي أذنيك بأقراط لامعة وساعة كلاسيكية وعقد بسيط. ولا تنسي أن تضعي في حقيبة مكياجك ظلالاً بألوان هادئة وناعمة، وآيلاينر لترسمي عينيك بشكل جميل، وأحمر شفاه باللون الأحمر أو الوردي الغامق، واختاري عطراً يناسب أجواء رحلتك.

رحلة إلى أجواء السهر والحفلات

إذا كانت رحلتك إلى أجواء فيها الكثير من السهر والحفلات، وضبي حقيبتك بملابس صاخبة وبراقة وأخرى عمليَّة. فأجواء الصباح في هذه الرحلة تحتاج إلى بنطلون عملي من الدنيم وتي شيرت قطنية، بالإضافة إلى جاكيت ذات طراز رياضي أو قميص بأكمام ذات ألوان فاتحة. ولا تنسي أن تتألقي بالإكسسوارات، فاختاري ساعة كلاسيكية وأقراطاً براقة وصغيرة، وحذاء رسمياً باللون البيج المحايد. ضعي في حقيبة العناية بالبشرة كريماً واقياً من أشعة الشمس، وأحمر خدود باللون الوردي، وأحمر شفاه لامعاً، ولا تنسي أن تختاري حقيبة أنيقة وبسيطة. أما في حفلات الليل فارتدي فستاناً أسود تزيّنينه بإكسسوارات غنية بالأحجار الكبيرة الحجم بألوان مختلفة، وحذاء كعب عالٍ من الجلد اللامع وحقيبة صغيرة. ضعي في حقيبة مكياجك مثبتاً للماكياج، وأحمر خدود باللون البرونزي، وأحمر شفاه بلون حيادي فاتح، وعطراً يناسب سهرات الليل.