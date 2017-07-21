10 نصائح لتطبيق أحمر الشفاه هذا الصيف

ما هو التأثير الذي تريدين تحقيقه من خلال #ماكياج شفاهك؟ هل تفضلين اللمسة الكريمية الشفافة أم اللامعة؟ نطلعكِ فيما يلي على بعض أساليب تحديد #الشفاه وتطبيق أحمر الشفاه التي يعتمدها خبراء الماكياج العالميون، اختاري منها ما يناسبكِ:

1 - لتحقيق تأثير كريمي، ابدئي بتطبيق القليل من مرطب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه.

2 - للحصول على لون يدوم فترة أطول، اربتي بلطف بمنديل ورقي على أحمر الشفاه ثم أعيدي وضع أحمر الشفاه واربتي ثانية.

3 - لتحقيق تأثير مطفي، ضعي #أحمر_الشفاه ثم اربتي عليه بلطف بمنديل ورقي لجعل لونه يفقد لمعانه.

4 - لتحقيق تأثير شفاف، ضعي مرطب الشفاه، ثم ضعي نقاطا من أحمر شفاه محايد على الشفاه وامسحي بلطف.

5 - لتحقيق تأثير لامع، ضعي أحمر الشفاه ثم ضعي غلوس شفاه بلون شفاف أو محايد. تذكري كلما وضعت طبقات أكثر زادت درجة لمعان الشفاه.

6 - للحصول على شفاه ناعمة، افركي الشفاه بلطف باستخدام منشفة رطبة نظيفة لمدة 60 ثانية قبل وضع أحمر الشفاه.

7 - لتعديل أحمر الشفاه خلال النهار أو الليل، احملي معك فرشاة أسنان ناعمة واحرصي على تنظيف الشفاه بها بلطف قبل تطبيق أحمر الشفاه من جديد.

8 - ضعي مرطب شفاه أو ملطف شفاه مزوّدا بعامل حماية طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الشفاه وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

9 - ضعي اللون على وسط الشفاه مع مزجه للأعلى والخارج إلى خط الشفاه ونحو #الزوايا لتوزيعه بطريقة متساوية على الشفاه.

10 - للمساء، اختاري أحمر شفاه أغمق بدرجة أو اثنتين من اللون الذي تضعينه في النهار، وكوني جريئة في اختيار ألوان وصيغ جديدة تضفي على إطلالتكِ لمسات من التجدد.