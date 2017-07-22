كايت تجمع بين الدبلوماسية والأناقة في بولندا وألمانيا

لفتت #الزيارة الرسمية التي قامت بها دوقة كامبريدج #كايت_ميدلتون برفقة عائلتها إلى بولندا وألمانيا الأنظار إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه السيدة الشابة كسفيرة للدبلوماسية و#الأناقة البريطانية.

وصلت كايت إلى مدينة وارسو برفقة زوجها الأمير #ويليام، وطفليها جورج (3سنوات) وشارلوت (سنتان). وقد بدت خياراتها في مجال #الأزياء مدروسة كالعادة لتقدّم صورة عن المرأة العصرية التي تتميّز بأناقتها العملية والمريحة. تابعوا فيما يلي إطلالاتها واستوحوا منها لأناقتكن هذا الصيف:

- في إطلالتها الأولى لدى وصولها إلى مطار وارسو في معطف باللون الأبيض حمل توقيع دار Alexander McQueen تميّز بقصّة "البيبلوم" عند الخصر. وقد نسّقته مع حذاء من الجلد السويدي باللون البيج من Gianvito Rossi وحقيبة حمراء من Jenny Packham نسّقتها مع مجوهراتها التي تزيّنت بأحجار حمراء أيضاً.

- في مساء اليوم الأول من الزيارة، اختارت كايت الظهور بإطلالة تحمل توقيع المصمم البولندي الشهير Gosia Baczynska. وقد لفت الثوب الذي اختارته بتصميمه غير الاعتيادي دون أن يخرج عن خط الكلاسيكية بلونه الأبيض والخطوط السوداء التي تزيّنه.

نسّقت كايت إطلالتها مع حذاء أسود من Gianvito Rossi وحقيبة من الساتان الأسود من Prada. وقد اختارت كايت تسريحة "شينيون" لإبراز إكسسواراتها اللؤلؤية التي حملت توقيع Balenciaga.

- في اليوم الثاني المخصص لزيارة المتاحف والسارح البولندية، اختارت كايت ثوباً مطبّعاً بالأزهار من مجموعة ربيع وصيف 2017 لدار Erdem البريطانية. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل باللون البيج من Stuart Weitzman وحقيبة "كلاتش" باللون نفسه من Etui Bags. أما مجوهراتها فتزيّنت بحجر العنبر الذي يتميّز برمزيّة كبيرة في بولندا.

- وصلت كايت إلى مطار برلين في ألمانيا بمعطف باللون الأزرق من Catherine Walker ارتدته فوق ثوب من الدانتيل باللون نفسه. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء Gianvito Rossi باللون البيج المفضّل لديها وحقيبة من الساتان الأزرق من Jimmy Choo. وقد اختارت قلادة وأقراط للأذنين تزيّنها أحجار التوباز الزرقاء من kiki McDonough.

- في مساء اليوم الثالث لرحلتها ظهرت كايت في برلين بثوب أحمر عاري الكتفين من دار Alexander McQueen نسّقته مع صندل باللون البيج من Prada.

- في اليوم الرابع من الرحلة، قامت كايت بزيارة إلى مدينة هيدلبرغ الألمانية وهي ترتدي ثوباً من #الدانتيل باللون الأصفر والبيج حمل توقيع المصممة البريطانية Jenny Packham نسّقته مع حذائها المفضّل من Monsoon وحقيبة "كلاتش" باللون البيج من Alexander McQueen. كما لفتت الأنظار بأقراط أذنين ذهبية زيّنتها حبّات لؤلؤ بيضاء من Oscar de la Renta.

- في #إطلالة رياضية مريحة ظهرت كايت في "تي شيرت" قطنية مخططة من ME+EM نسقتها مع بنطلون دنيم من Zara وحذاء رياضي باللون الأبيض من Superga.