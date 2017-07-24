لماذا تحمل مجوهرات "شانيل" الجديدة اسم Flying Cloud؟

"السحابة الطائرة" أو Flying Cloud هو الاسم الذي اختارته دار Chanel لمجموعتها الجديدة من المجوهرات الفاخرة، والتي تضمّنت أكثر من 60 قطعة تنوّعت بين #العقود و #الأساور و #الساعات والبروشات و #الخواتم وأقراط الأذنين.

أما تسمية Flying Cloud فمستوحاة من اسم يخت فاخر كان يعود لأحد أصدقاء مؤسسة الدار #غابرييل_شانيل، ولذلك نجد أن مصادر وحي هذه المجموعة جاءت صيفية بامتياز، وتلوّنت قطع المجوهرات بألوان البحر والقمر والشمس، فيما اتخذت تفاصيلها أشكالاً مستوحاة من الأشرعة والعوامات والحبال وثياب البحّارة.

وتقديراً للحظات المشرقة والمشمسة في حياة الآنسة #شانيل، تجسّدت مجموعة #مجوهرات Flying Cloud الفاخرة ضمن فصلين:

يُعيد الفصل الأول ابتكار العناصر الضرورية للحياة في البحر: عوامات مصنوعة من الذهب الأبيض واللازورد واللآلئ في تشكيلة Precious Float، حبال مصنوعة من الذهب والماس في مجموعة Sparkling Lines، مراس من الذهب الأبيض، واللآلئ وأحجار الصفير لتشكيلة Yachting Day، أشرعة وبوصلات وأوشمة من الذهب الأبيض أو الأصفر مع أحجار الصفير والماس لتشكيلة Sailor Tattoo. كما تتوافر أيضاً تدرجات متنوّعة من ألوان المحيطات في تشكيلتي Turquoise Waters و Deep Blue المصنوعة من الذهب الأبيض وأحجار الصفير والماس.

ويقدّم الفصل الثاني من هذه المجموعة استكشافاً لحرية الحركة والملابس التي تبدو كأنها تطفو حول الجسم. وتصوّر تشكيلة Golden Braid الجدائل في الملابس البحرية، فيما يعرض طقم Sailor Suit أزراراً كبيرة من الذهب الأصفر أو الأبيض مثل تلك التي نراها على سترات البحّارة.

أما أهم قطع هذه المجموعة المخصصة لضوء الشمس الذهبي وانتعاش النسيم المتوسطي فهما قطعتان فريدتان: عقد ذو تصميم محبوك من الذهب الأبيض، وأحجار الصفير، واللآلئ من تشكيلة Azurean Braid وعقد بشكل حبل من الذهب الأبيض والماس في تشكيلة Endless Knot. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميمها فيما يلي: