هذه خطوات تجهيز حقيبة ماكياج خاصة برحلاتك الصيفية!

لن يكتمل جمالك هذا الصيف وتبرز أناقتك إذا لم تحملي معك خلال رحلاتك الصيفية حقيبة ماكياج، تتضمن المستحضرات اللازمة، ولكن هذا لا يعني أن تتضمن هذه الحقيبة العشرات من أقلام الكحل وأحمر الشفاه، بالإضافة إلى عدة ألوان من ظلال العينين، والخدين، وكريم الأساس. تابعي فيما يلي نصائحنا التي ستساعدك على أن تختاري بذكاء أدوات الماكياج التي سترافقك في رحلاتكِ خلال العطلة الصيفية.

حين تسافرين، تعتمد الكيفية التي تحزمين بها مستحضرات ماكياجك على المساحة التي لديك. فإذا كنت مسافرة لنهاية الأسبوع وتأخذين معك حقيبة صغيرة، اكتفي بالضروريات فقط. أما إذا كنت ستسافرين لمدة طويلة، فكري في أن تأخذي عددا أكبر من مستحضرات الماكياج، أو على الأقل المستحضرات التي تستخدمينها بكثرة.

- 7 مستحضرات ضرورية

إليكِ قائمة بمستحضرات الماكياج الأساسية التي يجب أن تأخذيها في سفرك: الكونسيلر، كريم الأساس، الآيلاينر، الماسكارا، ظلال العيون، البلاشر وملوّن الشفاه.

احزمي مستحضرات التجميل السبعة هذه في حقيبة صغيرة لمستحضرات الماكياج، ولا تنسي الأدوات مثل عاقصة الرموش، والملقط، وفراشي الماكياج. إذا كنت ستسافرين بالطائرة، قومي إما بوضع مستحضرات التجميل في الحقيبة التي سيتم شحنها أو احرصي أن تكون مستحضرات التجميل السائلة (كريم الأساس السائل، الماسكارا، الآي لاينر السائل، ملمع الشفاه) في علب صغيرة.

- أساسيات الماكياج اليومية

من الطبيعي أن تحتاجي إلى إجراء تعديلات على ماكياجكِ خلال اليوم. ولكن هذا لا يعني أن تحتفظي في حقيبة يدكِ بكل مستحضرات التجميل. احملي فقط معكِ أحمر الشفاه والماسكارا. وإذا كانت بشرتك مختلطة أو دهنية، خذي معك بودرة شفافة أو كريم أساس مضغوط لامتصاص لمعان البشرة. والحل المريح هو أن تأخذي معك علبة ماكياج صغيرة، تحتوي على مستحضرات للعينين والخدين والشفاه تتسع في حقيبة اليد.

- تخزين أدوات الماكياج

إذا كنتِ من النوع الذي يلقي جميع مستحضرات الماكياج في حقيبة معا، فقد حان الوقت لتنظيمها. إليك بعض الأدوات الرائعة لمساعدتكِ في هذا المجال:

- حقيبة مساحيق الزينة هي أسهل طريقة للاحتفاظ بجميع مستحضرات الماكياج في مكان واحد، وتنظيم مستحضرات التجميل بشكل رائع لأنها تحتوي على عدة أدراج، لذا يمكنك الاحتفاظ بالمنتجات الخاصة بالعينين في أحد الأدراج والمنتجات الخاصة بالشفاه في درج آخر.

- حقيبة تنظيم مستحضرات الماكياج التي توفر لك حلا وسطا بين حقيبة الماكياج وعلبة مستحضرات الماكياج. ففي حين أنها ليست مثل علبة مستحضرات الماكياج من حيث التنظيم، إلا أنها تحتوي على عدة جيوب، مما يميزها عن حقيبة الماكياج العادية. ومثل هذه الحقائب مرنة لذا من السهل وضعها في حقيبة السفر أو حملها معك عند السفر.

- حقائب فراشي الماكياج

فراشي الماكياج ضرورية لحسن تطبيق المستحضرات على البشرة. وتشتري بعض النساء كل فرشاة بشكل منفصل حسب احتياجاتها، إلا أن شراء كل فرشاة على حدة قد يكون مكلفاً، خاصة حين تريدين شراء فراشي ممتازة النوعية. ولذلك من الأفضل أن تشتري مجموعة متكاملة من الفراشي خاصة بالمتطلبات الأساسية في مجال الماكياج. وبذلك ستحصلين على مجموعة متنوعة من الفراشي، وقد لا تنفقين الكثير لأن مثل هذه المجموعات متوفرة بكثرة وبأسعار مختلفة.

عند السفر، تجنبي وضع فراشي الماكياج في حقيبة الماكياج مع جميع مستحضرات التجميل. فهذا سيتلف شعيرات الفرشاة وبالتالي يجعلها غير مجدية. بدلا من ذلك، ضعيها بعناية في حزام فراشي الماكياج، الذي ينظم الفراشي بطريقة مضغوطة ويحميها من التلف والتمزق.

- علبة ملون الشفاه

توفر لك علب ملون الشفاه مرونة كبيرة عند وضع الماكياج وهي تشبه إلى حد كبير علبة ظلال العيون التي تحتوي على عدة ألوان. ويمكنك بسهولة تغيير شكلك تماما عن طريق وضع اللون الأحمر الفاتح بدلا من اللون المعتاد، ومعظم علب ملون الشفاه صغيرة بما فيه الكفاية بحيث تتسع في حقيبة اليد.

أما إذا كنت تحبين ألوانا معينة، فيمكنك ابتكار علبة ألوان خاصة بك. ستحتاجين إلى أنابيب من أحمر الشفاه المفضل لديك وعلبة ألوان فارغة (يجب أن يكون عدد التجاويف مماثلا لعدد علب أحمر الشفاه) وملعقة قياس من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) وخيط وعود أسنان وشمعة.

• استخدمي الخيط لقطع بضع سنتيمترات من أعلى أنبوب أحمر الشفاه.

• ضعي القطعة التي قطعتها في ملعقة القياس وقربيها من لهيب الشمعة.

• حركي المنتج باستخدام عود الأسنان وهو يذوب للحفاظ على تناسقه.

• حين يذوب تماما، صبي اللون في أحد التجاويف الفارغة. اتركيه حتى يعود صلبا.

• كرري العملية حتى تمتلئ كل التجاويف.

- علب ألوان ظلال العيون

تمنحك علبة ألوان ظلال العيون مساحة أكبر للإبداع من لون ظلال العيون الواحد. وهي تأتي عادة بعدة ألوان أو بعدة درجات من لون واحد.

علب ألوان ظلال العيون التي تضم عدة درجات من نفس اللون ممتازة لوضع اللون بالتدريج أو إعطاء الانطباع بعمق جفنيك. يمكنك بسهولة تحقيق الماكياج الدخاني باستخدام علبة ألوان العينين الدخانية، التي تحتوي على درجات من اللون الرمادي. علب ألوان ظلال العيون ممتازة للسفر، لأنها ألوان مضغوطة للعينين. خذي معك علبة في حقيبة يدك لتغيير ماكياجك بين الليل والنهار. وإذا لم يكن لديك مساحة كبيرة عند السفر، استخدمي علبة ظلال العيون الصغيرة متعددة الألوان التي تمنحك الكثير من الخيارات لمزج الألوان.