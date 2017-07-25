10 قطع ننصحكِ بشرائها في موسم الحسومات

في موسم #الحسومات يزداد إقبالنا على شراء الأزياء و #الأكسسوارات التي تنخفض أسعارها بشكل ملحوظ. ولكن حتى تتجنّبي شراء ما لا تحتاجين إليه، جمعنا لك فيما يلي 10 قطع من الضروري توفرها في خزانتك. احرصي على اختيار ما ينقصك منها قبل أن تلجئي إلى شراء الكماليات الأخرى:

1 - سترة "بلايزر" باللون الأسود

يمكنكِ اختيارها ذات طابع كلاسيكي أو"كاجوال" بما يتوافق مع أسلوبك في #الأزياء، وستكتشفين أنه من السهل تنسيقها مع العديد من إطلالاتك النهارية والمسائية. يمكنك استبدالها أيضاً بسترة من الجلد الأسود.

2 - وشاح يسهل تنسيقه مع أزيائك

يمكنك اختياره مطبعاً بالأزهار أو مرقطاً بالطبعات الحيوانية، أو حتى بلون موحّد ومحايد يضيف لمسة من التألّق على إطلالاتكِ النهارية والمسائية.

3 - حذاء مسطّح ذو نوعية جيّدة

اختاريه من الجلد الطبيعي، وبلون محايد كالبيج أو الأسود. يمكنك أيضاً اختياره بلون مبتكر كالأحمر أو بالتدرجات المعدنية، ولكن احرصي على أن يكون سهل التنسيق مع العديد من أزيائك.

4 - ثوب أسود أنيق

هو القطعة التي يمكنك ارتداؤها عشرات وعشرات المرات، وفي مناسبات مختلفة، لذلك فإن وجوده ضروري في خزانتك كونه قطعة أساسية ستكتشفين أنها ستسهّل عليك الحصول على إطلالة أنيقة في العديد من المناسبات.

5 - ساعة كلاسيكية

هي الأكسسوار الذي لا يمكنك الاستغناء عنه إذا أردت الحفاظ على إطلالة أنيقة. احرصي على أن يتميّز ببساطة التصميم وبالحجم المعتدل مما يضفي على إطلالتك سمات الدقّة والأناقة والعصرية.

6 - قميص مخطط

هو البديل المثالي للقميص الأبيض إذا كنت لا تحبينه، نسّقيه مع بنطلون من الدنيم وسترة "بلايزر" لإطلالة أنيقة بعيداً عن التكلّف.

7 - بنطلون من الدنيم الأزرق

ومن الضروري أن تكون قصّته مناسبة لشكل جسمك مما يساعدك في إخفاء العيوب في حال وجودها.

8 - حقيبة متوسطة الحجم

احرصي على اختيارها بنوعية جيدة، لون محايد وطابع عملي لتصبح الرفيقة المثالية لإطلالاتك في مختلف الأوقات.

9 - قلادة من الذهب ترافقها سلسلة رفيعة

اعتمديها كأكسسوار يرافقك دائما كاشفا عن لمسات من شخصيتك.

10 - معطف"ترانش" كلاسيكي بلون محايد

وهو قطعة مثالية للتبدلات التي تطرأ على الطقس وخلال السفر، إذ يسهل تنسيقه مع بنطلونات الدنيم والفساتين على السواء.