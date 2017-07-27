تجنّبي ارتداء هذه الأزياء عند السفر بالطائرة

إذا كنت تخططين للسفر خلال #العطلة_الصيفية، فاعلمي أنه من الضروري أن تتجنّبي بعض #الأزياء لدى #السفر بالطائرة لتضمني #رحلة مريحة وتصلي إلى وجهتكِ بكامل حيويتكِ ونشاطكِ. فيما يلي جمعنا لكِ أبرز الأزياء والأكسسوارات التي ننصحكِ بتجنّب ارتدائها خلال رحلتكِ المقبلة بالطائرة:

- الأزياء المعقدة:

قبل اختيار الأزياء التي سترتدينها يوم السفر، فكّري بكل ما ستقومين به خلال هذا اليوم وتذكّري أنكِ ستقضين ساعات انتظار طويلة وأنت جالسة على مقاعد ضيّقة في #المطار وعلى متن الطائرة. ولذلك احرصي على أن تكون أزيائكِ #مريحة وتجنّبي التصاميم التي تأخذ شكل "جامبسوت" كونها غير عمليّة. كما ننصحكِ بتجنّب الفساتين والتنانير القصيرة وتلك المزوّدة بسحابات وأزرار عديدة.

- أزياؤكِ المفضّلة:

احتفظي بالأزياء الجديدة وأزائكِ المفضلة لأوقات العطلة. واختاري للسفر بنطلوناً من الدنيم مع توب قطنية وسترة رياضية مريحة. فأنت معرضة خلال الرحلة في الطائرة لسقوط الشراب والطعام منك أو من المحيطين بكِ على أزيائكِ مما يجعلها تتعرّض للتبقع والتلف.

- الأزياء الصيفية:

احرصي على أن تكون أزياؤكِ مؤلفة من عدة طبقات خلال السفر، فالحرارة على الطائرة تكون دائماً متدنية. ارتدي "تي شيرت" قطنية مريحة وخذي معكِ سترة تؤمن لكِ الدفء عند الشعور بالبرد. تجنّبي البنطلونات القصيرة واتركي في حقيبة يدكِ دائماً وشاحاً وجوارب قطنية قد تحتاجين إليها على متن الطائرة.

- الأحذية المفتوحة:

قد تكون الأحذية المفتوحة مريحة جداً ولكنها غير مناسبة للسفر، استبدليها بحذاء رياضي مريح يكون أيضاً من الأساسيات التي ستحتاجينها خلال عطلتكِ.

- الملابس التي تعيق الحركة:

يشكّل القطن أكثر الخامات راحةً أثناء السفر، ولذلك احرصي على اختيار الأزياء القطنية وتجنّبي الخامات التي تحتوي على قطع معدنية. أما الخامات الرقيقة والحسّاسة كالموسلين والدانتيل فقد تزعجكِ عند ارتدائها لساعات طويلة.

- الكعب العالي:

تشكّل الأحذية ذات الكعوب العالية مصدر إزعاج خلال السفر، خاصة أن القدمين تتعرضان للانتفاخ بفعل قضاء ساعات طويلة في الطائرة ما يجعل السير بالكعب العالي بعدها أكثر صعوبة.

- العطر القوي:

تجنّبوا اعتماد عطور قويّة خلال السفر للحيلولة دون التسبّب بإزعاج المسافرين الآخرين الذين يجلسون قربكم في الطائرة.

- الأزياء الواسعة جداً:

الأزياء الواسعة جداً مريحة، ولكنها قد تكون مصدر إزعاج خلال السفر لدى توقيفكِ على نقاط التفتيش للتأكد أنكِ لا تخفين شيئاً تحتها، ولذلك ننصحكِ بتجنّب اعتمادها في رحلتكِ المقبلة.

بعد كلّ هذه الممنوعات ما الذي يمكنكِ ارتداؤه خلال السفر؟

ننصحكِ باختيار #أزياء_أنيقة ومريحة في الوقت نفسه قد تتألّف من #ثوب طويل و #جاكيت من #الدنيم أو #بنطلون ذي قصة قريبة من الجسم مع "تي شيرت" قطنية، #سترة_رياضية أو " #بلايزر " مع #وشاح تضعينه حول عنقك و #حذاء مريح بدون #كعب. وتذكّري أن وضع العديد من #المجوهرات و #الأكسسوارات سوف يعرّضكِ إلى الانتظار لفترة أطول على نقاط التفتيش.