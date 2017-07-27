ماذا ارتدت ريهانا في زيارتها إلى الإليزيه؟

في لقاء هو الأول من نوعه، استقبلت سيدة فرنسا الأولى #بريجيت_ماكرون في #قصر_الإليزيه، الأربعاء، البوب ستار #ريهانا. وقد ظهرت النجمة الباربادوسية بإطلالة أرادتها رسميّة ولكنها بدت في الحقيقة مبتكرة وأثارت العديد من الانتقادات على وسائل #التواصل_الاجتماعي .

واعتمدت ريهانا سترة كلاسيكية واسعة جداً باللون الأسود ترافقت مع بنطلون باللون الرمادي ذات قصة رجالية وقميص متعدّد الأطوال باللون نفسه، حملت جميعها توقيع دار Dior. وقد كمّلت إطلالتها بحقيبة DiorAddict التي حملتها بشكل يتدلّى جانبياً من الكتف إلى الأمام وصندل ذي كعب مرتفع باللون الفضي. أما مكياجها فحافظت عليه بسيطاً واعتمدت لتسريح شعرها شكل "شينيون" مرفوع على قمة الرأس.

لم يكن مستغرباً أن تختار ريهانا إطلالتها من دار Dior الفرنسية، فهي سفيرة هذه الدار منذ عدة مواسم وتواظب على الجلوس في الصفوف الأولى في عروض أزيائها. ولكن يبدو أن الإطلالة التي اعتمدتها من هذه الدار لم تلق استحسان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها ارتدت سترة والدها، أو جدها، أو حتى حارسها الشخصي.

وقد بدت إطلالة بريجيت ماكرون إلى جانب ريهانا كلاسيكية جداً، إذ اعتمدت جاكيت باللون الأبيض من طراز ستينيات القرن الماضي تميّز بقصته العسكرية، أزراره الكبيرة، وكمّيه القصيرين. وقد نسّقته مع بنطلون من الدنيم وخذاء من الجلد السويدي باللون الأزرق لإضفاء طابع عصري على أزيائها.

وكانت ريهانا توجّهت في زيارة إلى قصر الإليزيه بصفتها رئيسة مؤسسة اجتماعية لجمع تبرعات تربوية وصحيّة حول العالم. وبعد استقبالها من جانب السيدة الفرنسية الأولى، التقت #الرئيس_الفرنسي #إيمانويل_ماكرون الذي وعدها بتقديم كلّ الدعم لها في رسالتها التربوية العالمية.