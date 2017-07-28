ما سرّ الخواتم الجديدة من "بولغاري"؟

أطلقت دار Bulgari مجموعتها الجديدة من خواتم Serpenti Viper المستوحاة من أفعى "الفايبر" المعروفة بكونها حيوان مخيف ولكن يستحق التقدير، لأنها أحد أندر الحيوانات الأسطورية في التاريخ. فمنذ العصر الروماني الغابر، اكتسبت هذه الأفعى شهرة بصفتها رمزاً للخلود، والقوة، والإغواء.

- ما هو سرّ الثعبان في هذه المجوهرات؟

منذ أن رأت النور لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، اتخذت أولى مجوهرات مجموعة Serpenti شكل ساعة بهيئة ثعبان يلتف كحزام حول المعصم. منذ ذلك الحين، تحرص Bulgari كل عام على أن تبعث الحياة في حلي ومجوهرات هذه المجموعة في تصاميم جديدة تتخذ من الأحجار الكريمة أساساً لها .. وهكذا، الأفعى تجدد جلدها النفيس مرة بعد أخرى دون توقف. وعلى هذا النحو، جسدت الدار الإيطالية الفاخرة في عام 2017 الإثارة الحسية التي تتميز بها أفعى "الفايبر" من خلال إعادة تفسير قوة تأثيرها في خواتم ثمينة ومبتكرة.

- تصاميم مذهلة بتعقيدها:

تتميّز هذه الخواتم بأشكالها الفنية الرائعة التي ابدعتها عبقرية الصائغ الروماني، بالإضافة إلى المرونة في ارتدائها، تناغم المواد المستخدمة والتقنيات الريادية التي اعتمدت في تنفيذها.

ويقوم نموذج خاتم Serpenti Viperالجديد بتطويق الاصبع بلمسات هندسية منحته التميّز. وهو إذ يحاكي جلد الأفعى في نعومته، فإن كل جزء من أجزاء الخاتم، سواء كان من عرق اللؤلؤ الأسود أو من حبات الماس النفيس، يضفي عليه من المرونة والتعقيد ما يجعل منه حلية تلبي بشكل مثالي متطلبات الحياة اليومية.

وفي هذه المجموعة، يحتفي خاتم Viperبثنائية المشاعر والعواطف التي يثيرها، وبتزاوج ألوان المجوهرات والمواد المستخدمة في تصنيعه. وحين تجتمع في هذه التصاميم أحجار كريمة متوهجة بجوار حبات الماس البراقة، تصبح جديرة بأن توصف بالجريئة والجميلة والحيوية والمتفردة، وبالرومانية بكل ما في الكلمة من معنى. تعرّفوا على تصاميمها فيما يلي.

