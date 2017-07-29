لا تنسي أن تعتني ببشرتك خلال رحلاتكِ الصيفية

يفرض السفر خلال العطلة الصيفية ضغوطاً إضافية عليكِ وعلى بشرتكِ. وسواء كنت ستسافرين بالسيارة أو بالطائرة، فإن اتباع النصائح التالية يساعدك على جعل الوقت الذي تمضينه خلال رحلتكِ أكثر استرخاءً من دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على بشرتكِ.

1. رطبي وجهك في الليلة السابقة للسفر

خذي معك كريم الترطيب الخاص بك لكي لا تتأثر بشرتك وتظهر عليها البثور إذا استخدمتِ المستحضرات الموجودة في الفندق. خذي معك منظف الوجه والصابون الذي تستخدمينه أيضا. ولكن اتركي الصابون في الفندق ولا تحاولي إعادته معك.

2. اشربي الكثير من الماء

لا تترددي في تأمين حاجة بشرتك من المياه خاصة إذا كنت ستسافرين بالطائرة، من أجل الحفاظ على مستوى ترطيبها. فالهواء داخل الطائرة والقطار يجفف البشرة ويرهقها.

3. خذي معكِ مرطب خاص بالشفاه

استخدمي مرطب الشفاه في كل مرة تشعرين أن شفاهك جافة. ويمكنك استخدامه أيضاً فوق أحمر الشفاه فهو لن يتسبب في إزالته. تجنبي استخدام أحمر الشفاه الذي يدوم طويلا واختاري مرطب شفاه ملونا ثم ضعي طبقة من الغلوس لإضفاء البريق على شفاهكِ.

4. احملي مستحضرات الماكياج الخاصة بكِ

حين تسافرين، احرصي أن تأخذي معكِ ماكياجكِ الخاص لأنه قد يكون من الصعب أن تجدي الماركات التي تستخدمينها في البلد الذي تقصدينه، ومن المؤكد أنك لا تريدين المجازفة باستخدام منتج غير معروف. توفر الكثير من ماركات مستحضرات التجميل هدايا عند الشراء لمنتجات صغيرة مناسبة للسفر من نفس الماركة. أو اشتري علب ماكياج خاصة للسفر لكي تحملي أدوات التجميل الأساسية معك.

5. خذي معك منتجات العناية بالبشرة

اختاري منتجات العناية بناء على الطقس في الوجهة التي ستذهبين إليها. فإذا كنت ستسافرين إلى منطقة رطبة، قد تحتاجين إلى الكثير من كريم الترطيب. أما إذا كنت ستذهبين إلى الشاطئ، فستحتاجين إلى واقٍ شمسي مزود بعامل وقاية مرتفعة من الشمس مع كريم خاص بالترطيب.

6. أبعدي دائما يديكِ عن وجهكِ

تذكري أن البكتريا موجودة دائما على جميع أنواع الأسطح المحيطة بكِ، وقد لا تتوفر لديكِ دائماً إمكانية غسل اليدين. احملي معك دائما معقم لليدين في حال كنت في مكان ولم تجدي الماء والصابون.

7. استخدمي كريم مرطّب لليدين

بعد كل مرة تغسلين فيها يديك للحفاظ على ترطيب اليدين ومكافحة الآثار الضارة للصابون في الأماكن العامة. احتفظي في حقيبة يدك بأنبوب صغير من كريم الترطيب الخاص باليدين واحملي في حقيبتك أكثر من عبوة منها.

8. خذي معك عدة إسعافات أولية للبشرة

أحضري معك المراهم التي تستخدمينها عادة وكل كريم أو بودرة لا تستطيعين الاستغناء عنها في حال ظهور البثور.

9. اعرفي نوع بشرتكِ واحتياجاتها

عليك أن تعرفي المكونات التي تحتاجها بشرتك وفقا لنوعها لكي تختاري المنتجات التي عليك أخذها معك عند السفر. ولذلك عليكِ أن تعرفي نوع بشرتك لتدركي روتين العناية المناسب لها بحيث تبدو أفضل حالا باستخدام عدد أقل من المنتجات.

10. حددي المنتجات الضرورية للرحلة

خذي معك 5 مستحضرات أساسية، هي المنظف والمرطب الذي يحتوي على واقٍ شمسي، وكريم علاجي ليلي، ومرطب الشفاه، ولوشن للجسم.

المنظف: يتسبب السفر جوا بجفاف البشرة، لذا اختاري منظفا غير رغوي لا يجرد الوجه من الزيوت الضرورية للبشرة. إذا اخترت ماركة غير مكلفة، لن تشعري بالذنب حين تتخلصي مما تبقى منها لإيجاد مساحة لحزم الأشياء التي اشتريتها في رحلتك.

كريم الترطيب النهاري مع الواقي الشمسي: إذا كانت بشرتك دهنية، لن تكوني بحاجة إلى مرطب. لذا استبدليه بكريم الوقاية من الشمس. وإذا كانت بشرتك جافة أو مختلطة، اختاري كريم ترطيب نهاريا يحتوي على عامل وقاية من الشمس.

الكريم العلاجي الليلي: عالجي مشاكل بشرتك بمنتج مناسب، مثل علاج حب الشباب أو كريم مضاد للالتهاب. الذي يهدئ ويرطب البشرة.

مرطب الشفاه: لا داعي لإيجاد مكان لمرطب الشفاه في حقيبة الماكياج، لأن بوسعك أن تضعيه في حقيبة السفر.. أنصحك بأخذ اثنين منها لأنها تختفي بسرعة.

لوشن الجسم: لا أعتقد أن اللوشن الموجود في الفندق يرطب البشرة على نحو كاف كما أنه قد يسبب لك الحساسية. يمكنك إيجاد منتجات أفضل بأحجام مناسبة للسفر في الصيدليات. اشتري أيضا عبوات غير مكلفة لكي تتركيها هناك إذا لم يكن لديك متسع في الحقيبة.

11. احزمي منتجات العناية حسب الأجواء في وجهة السفر

إذا كان الجو أكثر جفافا مما اعتدت عليه، خذي معك كريم ترطيب غنيّا. أما إذا كان الجو رطبا، فقد لا تحتاجين إلى مرطب. وإذا كنت تريدين السفر إلى منطقة حارة ومشمسة عليك أن تأخذي واقيا شمسيا. تذكري أن الواقي الشمسي يفقد فعاليته مع الوقت، لذا اشتري الواقي الشمسي عند السفر بدلا من أخذ واقٍ شمسي قديم معك.

12. خففي الحمل

استبدلي الجل والسوائل بمناديل مبللة للتنظيف أو صابون مناسب لنوع بشرتك.. ويمكنك أيضا شراء الشامبو ولوشن الجسم على شكل صابون.

13. استعيني بعبوات صغيرة خاصة للسفر

لماذا تشترين ما يمكن الحصول عليه مجانا؟ خذي معك عينات العطور بدلا من أخذ زجاجة عطر كاملة واطلبي من المتاجر عبوات صغيرة من منتجاتكِ المفضّلة للعناية بالبشرة. كما تؤمن الكثير من شركات التجميل منتجات متعددة الاستخدامات للسفر. يمكنكِ الاستعانة أيضاً بمنتجات غير مكلفة تتركينها هناك لإيجاد متسع لمنتجات عناية أخرى قمت بشرائها.