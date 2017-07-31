حان وقت اختيار عبايتكِ الخاصة بالعيد

بمناسبة اقتراب موسم الأعياد، قدّمت دار #سواروفسكي Swarovski المتخصصة في مجال صياغة قطع الكريستال ومجوهرات الأزياء مجموعتين حصريتين من #العباءات لعيد الأضحى بالتعاون مع أزياء "بيت حناين" و"شادو" الأشهر في الكويت.

وقد استوحت #بيت_حناين مجموعتها الجديدة التي حملت اسم Retro من الأشجار الاستوائية، جامعةً ما بين الأقمشة الراقية وبلورات #الكريستال بألوان الأخضر والفيروزي والأبيض والبنفسجي. فتزيّنت عباياتها بالزخارف النباتية المطرّزة، والقصّات المجرّدة، إضافة إلى الأقمشة المتشابكة ذات الألوان المحايدة والتطريزات الجميلة.

أما دار #شادو فحرصت على تقديم صورة عن الفولكلور العربي في مجموعتها الجديدة Regal ذات الأشكال الواسعة والفضفاضة التي تزيّنت بالأحزمة عند الخصر والتطبيق البارز والفريد للكريستال متعدد الألوان، من الأسود المُقترن بمادة "الباتينا" وصولاً إلى اللون النيلي الداكن فضلاً عن اللون الزهري المبودر. تعرّفوا على تصاميمها الجديدة فيما يلي.