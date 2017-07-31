7 خطوات للعناية بالبشرة على الطريقة اليابانية

المعروف عن النساء اليابانيات أنهن يتميزن ببشرة حريرية مشرقة تحافظ على نضارتها وشبابها لفترة طويلة، لذلك بحثنا في أسلوب حياتهن عن أبرز الخطوات التجميلية التي يعتمدنها، والتي تقف وراء جمال بشرتهن:

1- اختبار نقص الماء

يشكل هذا الاختبار أفضل وسيلة للتأكد من أن بشرتك تحصل على كفايتها من الترطيب. ضعي راحتي يديكِ على خديك واضغطي قليلاً ثم توقفي عن الضغط. إذا كانت بشرة وجنتيك تلتصق بيديك فهذا يعني أنها تحصل على كفايتها من الترطيب، وإلا فهي بحاجة إلى مزيد من الترطيب من الداخل والخارج.

2- اعتماد الحمية التجميلية

يُنصح باعتماد هذه الحمية لمدة 24 ساعة كل أسبوع، وذلك لتنشيط آلية تجدد خلايا البشرة. فهي تعتمد على الامتناع عن تطبيق أي مستحضرات عناية تجميلية أو ماكياج على بشرتك لنهار وليلة كاملين.

3- لا تنسي أذنيك

عندما تكون منطقة الأذنين جافة وشاحبة، فهي تساهم في جعل علامات الشيخوخة والتعب تبرز على ملامحك. ولذلك ننصحك بالمواظبة على تنظيف وترطيب بشرة أذنيك بشكل يومي بالمستحضرات التي تستعملينها للعناية ببشرة وجهك.

4- تقشير البشرة مرة أسبوعياً

تبنّي عادة تقشير بشرتك مرة أسبوعياً للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، وستلاحظين كيف ستصبح أكثر حيوية وإشراقاً. كما أنها ستستفيد بشكل أفضل من مستحضرات الترطيب والتغذية التي يتم تطبيقها عليها. يمكنك أن تخلطي مستحضر التقشير بالقليل من مستحضر تنظيف الوجه أو الماء الفاتر لجعله أكثر نعومة على بشرتك.

5- احمي بشرتك من الشمس

يشكل التعرض المباشر للشمس دون حماية أول أسباب الشيخوخة المبكرة للبشرة، والمرأة اليابانية تدرك جيداً هذه الحقيقة. ولذلك فهي تواظب على تطبيق الواقي الشمسي بمعدل 50spf على بشرتها يومياً. يمكنك خلط هذا المستحضر مع كريم العناية اليومية أو كريم أساس الماكياج، ويمكنك الاستعانة أيضاً بأنواع كريمات الحماية المخصصة للمدينة والتي تتميز غالباً بصيغتها الرقيقة وسهولة استعمالها بشكل يومي.

6- الفيتامين C والأوميغا 3

هذان العنصران يتواجدان بوفرة في النظام الغذائي الياباني، فالنساء اليابانيات يحرصن على إدراج الحمضيات ضمن وجباتهن اليومية كون الفيتامين C ينقي البشرة ويحميها من ظهور البقع البنية وعلامات الشيخوخة المبكرة. كما أنهن يحرصن على تناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3 نظراً لما تتميز به من فعالية في مجال الحفاظ على حيوية وإشراق البشرة.

7- اتركي الشاي الأخضر يعتني بجمالك

تحرص المرأة اليابانية على شرب عدة أقداح من الشاي الأخضر يومياً، كونه يساهم بجعل آلية شيخوخة البشرة أكثر بطئاً كما يحافظ على شبابها لفترة أطول نظراً لغناه بمضادات الأكسدة. ولكنها تستعين أيضاً بنقيع الشاي كمحلول تمسح به بشرة وجهها نظراً لمفعوله المضاد للسموم، لخصائصه المجددة للبشرة، ولقدرته على معالجة العد الوردي وحب الشباب. وهي تحضّر أيضاً حماماً خاصاً عبر إضافة 6 أكياس من الشاي الأخضر إلى ماء الاستحمام الساخنة للتخلص من الضغوطات في نهاية يوم طويل ومتعب.