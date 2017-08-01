أفكار جديدة لأناقة الأطفال في العيد من"بيبي ديور"

تحتفل Baby Dior هذه السنة بعيدها الخمسين، وبهذه المناسبة أتت مجموعتها الجديدة الخاصة بالخريف المقبل مستوحاة من مدينة باريس، التي شهدت افتتاح أول متجر يحمل اسم Baby Dior في7 نوفمبر من العام 1967.

وقد أعلنت مصممة هذه المجموعة كورديليا دو كاستيلان عن مصادر إلهام هذه المجموعة قائلةً: "بهدف تكريم ذكرى #ديور مؤسس الدار، أردنا إعادة إحياء أجواء الفرح والبراءة التي اتسمت بها سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال ابتكار تصاميم من وحي #الأطفال المجتهدين الذين يحبون اللعب والاحتفالات".

تزيّنت #أثواب #الفتيات في هذه المجموعة بالأزهار البريّة، بالإضافة إلى استخدام الرموز الأيقونية للدار على غرار نقشة "الغابة" Jungle التي ابتكرت في العام 1947، بالإضافة إلى نقشات "حديقة الورود" Roseraie ونقشة "القلوب" Coeurs. وقد امتزجت في هذه التصاميم التدرجات الزهرية الباهتة بالتدرجات #الزرقاء والحنطيّة. أما أبرز الأقمشة التي استعملت في هذا المجال فهي "الجرسيه" وغيره من الخامات المطاطية التي تؤمن سهولة الحركة. وقد تزيّنت العديد من الإطلالات بعبارات I Love Dior وBack To Dior ضمن مجموعة من قمصان "التي شيرت" المخصصة لموسم ما قبل العودة إلى المدرسة.

أما بالنسبة للأزياء الخاصة بالفتيان، فتميّزت بالطابع العملي المريح والأنيق مع سترات "البلايزر" و"البلوزون"، بالإضافة إلى السترات القطنية ذات الطابع الرياضي التي تمّ تنسيقها مع بنطلونات طويلة. وقد طغت على هذه المجموعة الألوان الكلاسيكية، بالإضافة إلى بعض التدرجات النابضة بالحياة من خلال الدمج بين الأزرق الكهربائي والأصفر في إطلالات شبابية لافتة.