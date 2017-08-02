اختاري النظارات الشمسية التي تعانق شكل وجهكِ

تشكّل #النظارات_الشمسية إكسسواراً أساسياً يكمّل إطلالتكِ، ولكن هل تعلمين أن حسن اختيارها يرتبط بشكل وجهكِ، و #لون_بشرتكِ وشعركِ. فيما يلي جمعنا لكِ أبرز #النصائح التي من شأنها أن تساعدكِ على #اختيار النظارات المثالية لشكل وجهكِ.

- أي نظارات للوجه المستدير؟

يتميّز #الوجه_المستدير بخطوطه الدائرية وبحجم متماثل في الطول والعرض. وبما أنه يفتقد إلى الزوايا فهو يحتاج إلى #نظارات تتميز بزواياها أو بإطارها المائل إلى الدائري لإبراز بنية هذا الوجه وجعل قسماته أكثر نعومة. يمكنكِ اختيار نظاراتكِ بحجم كبير جداً أو صغير، ولكن تجنّبي التصاميم الدائرية التي من شأنها أن تسلّط الضوء على استدارة وجهكِ.

- أي نظارات للوجه البيضاوي؟

إنه شكل الوجه المثالي، و #الوجه_البيضاوي هو أيضاً الأكثر انتشارا. يتميّز بقسماته المتوازنة التي تتناسب مع جميع أشكال النظارات الشمسيّة، ولذلك ننصحكِ فقط بالتركيز على اختيار شكل النظارات الذي يتناسب مع شخصيتكِ وأسلوبكِ في الموضة. ولكن تذكري أن النظارات البيضاوية الشكل سوف تكسب إطلالتكِ أسلوباً شبابياً بوهيمياً أما النظارات المربعة والمستطيلة فسوف تضفي على إطلالتكِ المزيد من الرصانة.

- أي نظارات للوجه المستطيل؟

يتميّز #الوجه_المستطيل بقسماته التي تأخذ شكل مثلّث منقلب، بحيث يكون الجبين عادةً عريض والحاجبين ممدودين فيما يضيق عرض الوجه عند الانحدار نحو الذقن. عند اختيار النظارات لهذا الوجه، يجب الانطلاق من قسمه الأعلى الذي يكون عريضاً واختيار إطار يتميّز بتصميمه الناعم. أما بالنسبة للألوان فالتدرجات الحيادية سوف تكون الأنسب في هذا المجال.

تجنّبي النظارات ذات الإطار السميك والمعقّد، الإطارات ذات الألوان القوية، والنظارات التي تأخذ شكل الفراشة. واعلمي أن النظارات المستديرة الشكل تناسبكِ أكثر من تلك التي تتميز بأشكالها الهندسيّة.

- أي نظارات للوجه الطويل؟

يتميّز هذا الوجه عادةً بطوله، نحافته، وشكله البيضاوي البارز. كما يكون أنفه طويلاً في بعض الحالات. ولذلك عليكِ باختيار النظارات التي تخفّف من طوله للمساعدة على توازن قسماته.

اختاري النظارات ذات الإطارات العريضة والجسر المنخفض على الأنف. واعلمي أن النظارات الدائرية وتلك التي تأخذ شكل عيون القطة هي التي تناسبكِ أكثر من سواها، أما النظارات ذات الأشكال المستطيلة فستزيد من قساوة قسمات وجهكِ.

إذا كان وجهكِ رفيعاً، تجنّبي النظارات ذات الإطار السميك أو الضخم واختاري إطاراً رقيقاً سيناسبكِ حتى لو كان حجم النظارات كبيراً.

- أي نظارات للوجه المربع؟

يتميّز #الوجه_المربع بقسمات ذات بنية بارزة، وبطول وعرض متماثلين، بالإضافة إلى جبين عريض وفكّين بارزين. أما النظارات التي تناسبه فتلك التي تُبرز شكله الهندسي أو تلك التي تنعّم قسماته بشكلها المستدير. ولكن تجنّبي اختيار النظارات ذات الإطارات المربعة وتلك التي تكون أكثر عرضاً من وجهكِ لأنها ستزيد من شكله المربّع.