هكذا تختارين ثوبك الصيفي المطبع بالورود

يشكل الثوب المطبع بالورود خياراً مثالياً تعتمدينه خلال الأيام الصيفية. فهو يضفي لمسة من الانتعاش على إطلالتك، ويؤمن لك الراحة التامة خلال الأيام الحارة.

إليك فيما يلي بعض النصائح لتحسني اختياره وتنسقيه مع إكسسوارات مميزة بحيث تحافظين على أناقتك في مختلف الأوقات والظروف:

- طبعات الورود الكبيرة من أبرز سمات موضة هذا الموسم، وهي أتت لتضفي لمسة من التجدد وتحل مكان طبعات الورود الصغيرة ذات الطابع الرومنسي التي تُعتبر من كلاسيكيات الأناقة.

- الأثواب الطويلة المطبعة بالورود تضفي لمسة بوهيمية شبابية على إطلالتك، فلا تخافي من اعتمادها لإضفاء المزيد من التميز على أناقتك.

- من قال إن الكشاكش ليست حليفاً مناسباً للأزياء المطبعة بالورود. ولكن البساطة ضرورية في هذا المجال وتشكل شرطاً ضرورياً لأناقة التصميم والبعد عن التكلف الذي يمكن أن يطغى على الإطلالة.

- يمكن تنسيق الثوب المطبع بالورود مع صندل ذي كعب مدمّج أو بدون كعب، أو حتى مع حذاء رياضي يضفي بعض اللمسات "الكاجوال" على الطابع الرومانسي لهذا الزي.

- يتناسب الثوب المطبع بالورود بامتياز مع سترة من الدنيم وحذاء عالي الساق من الجلد. كما أن الحزام الجلدي من الإكسسوارات التي تساعد على تحديده وتضفي عليه مزيداً من الأناقة.

- نسقي ثوبك المطبع مع حقيبة تتناسب مع ألوانه ويمكن أن تتزين بالورود أيضاً، وكملي إطلالتك الصيفية بنظارات شمسية كبيرة تجعل من أناقتك متكاملة.