ماكياجك لهذا الصيف من وحي "الدولتشي فيتا"

من وحي الـDolce Vita أو الحياة الحلوة على الطريقة الإيطالية، ابتكرت دار Dolce&Gabbana مجموعة ماكياجها لهذا الصيف التي حملت اسم Summer Dance.

ندعوكن للتعرف عليها فيما يلي.

تتميز هذه المجموعة بتأثيرها الطبيعي الذي يعززه الإشراق، ومستحضراتها القابلة للمزج والتعديل وفق مزاجك ومتطلباتك. فهي تعزز جوهر دفء الصيف بفضل مستحضر الاسمرار The Bronzer الذي يمنح تألقاً دافئاً مع تحديد معالم الوجه بكل نعومة. أما بودرة تظليل الجفون الرباعية The Eyeshadow Quad بدرجة لون Summer Dance فتتميز بألوانها المحايدة واللامعة بدرجات الغروب فتذكّر بالمشاهد الغنية لجزيرة صقلية الإيطالية في فصل الصيف.

وتقوم درجات الزهري الحيوي المستوحاة من زهرة الصبار بتعزيز مظهر الشفاه، والوجنتين، والأظافر. إذ تعمل درجة اللون الزهري Rosa Carina في مستحضر تلوين الوجنتين Creamy Blush بإحياء الوجنتين مع نفحة تلقائية من الألوان اللامعة. في حين تقوم أقلام تلميع الشفاه Shine Lipstick بإضفاء بريق وردي على ابتسامتك، ويأتي طلاء الأظافر ليضفي جرعة من النعومة والطابع العصري على أناقتك الصيفية.

ولاستكمال إطلالتك الصيفية بأسلوب حيوي وغير متوقع، تتداخل الألوان الحيوية مع التدرجات الباردة واللامعة، فتتزين العين بالكحل الملون بالوردي والأزرق الذي يتوافق مع الأظافر بدرجات لون البحر العميق والأخضر. ويقوم مستحضر تلميع الشفاه The Lipgloss وطلاء الأظافر The Nail Lacquer بمضاعفة الدفء الأبيض للشمس المنعكسة من المشهد الصقلي لمنح ماكياجك لمسة نهائية مفعمة بالحياة.